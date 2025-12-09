特斯拉台灣賣翻「今年上看15000輛↑」！現在下訂明年才能交車

▲在新Model Y的帶動之下，今年特斯拉在台銷量可望突破15,000輛。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla特斯拉台灣今（9）日宣布，在今年的最後1個月將展開大量交車，不僅2025全年掛牌總數可望突破15,000輛，且光是第4季就佔了超過6,000輛，相比去年同期增長68%，目前Model 3與Model Y的現貨車均已完售，且特斯拉全球各市場每季生產車款都有限量配額，所以現在下訂新車都必須排入2026新年度生產批次，得等到明年才能交車。

▲目前Model 3（上圖）與Model Y現貨車均已完售，下訂新車需等明年才能交車。（圖／資料照）

特斯拉台灣指出，全新Model Y於今年6月在台展開交車後，蟬聯6、7、8、9月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅榜首，更帶動了全品牌的銷售表現，繼第3季度掛牌數突破5,700輛後，第4季度可望再迎來突破6,000輛的表現，全年掛牌總數更將再次突破15,000輛；台灣特斯拉也強調，由於每季的生產與到港新車總數有限，及早下訂才能優先於當季交付。

▲新訂Model S（上圖）、Model X與Model 3可享車主推薦計畫。（圖／資料照）

在購車優惠方面，目前僅有極少數特定車款能享有Model 3與Model Y雙車系0頭款入主方案，不過全車系既有車主訂購新車，都還是能享有原車FSD／EAP免費轉移至新車的優惠（限本季度完成訂購交付），同時可疊加家用充電安裝規劃的滿電出門套裝，以及原廠中古車換購等方案，新訂Model 3、Model S與Model X還可併用車主推薦計畫。