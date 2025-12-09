ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了、油電剩少量！第6代最快年底接單

▲TOYOTA RAV4五代舊款日前折價有感促銷！經銷端表示汽油已經完售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣TOYOTA RAV4銷量大暴漲，尤其在11月一舉攀升到銷售榜第2名，其歸功於有感折價促銷，經銷端更表示，全台汽油RAV4已經完售，僅剩油電少量持續出清，這也就暗示第6代大改款即將登台，最快有望搶搭車展熱潮開始接單！

▲汽油10月底拋出90萬成交，經銷端表示全台RAV4汽油已經出清完畢。

11月新車銷售榜，TOYOTA RAV4繳出2,415輛銷量奪下亞軍，事實上，從下半季開始經銷端拋出的折價促銷自然功不可沒，從10月底開始，原價117萬的汽油版RAV4，經銷端喊出搭配舊換新能下殺90多萬入手，這也讓5代汽油RAV4提前完成任務。

至於售價124萬的油電RAV4也有持續出清，同樣搭配舊換新後能到10X萬成交，目前全台油電RAV4配額已經所剩不多，若不考慮6代RAV4的消費者，5代現在可是入手的好時機。

▲福特新中型休旅上市、舊換新90萬內！Infiniti QX60出清降價36萬；第6代TOYOTA RAV4動力規格流出。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲第6代RAV4有望在年底接單、明年第1季開始交車。

至於車迷關注的6代RAV4持續也有不少消息流出，新一代TOYOTA RAV4話題發燙，台灣首波將以2.5升油電與PHEV作為主力，同時也預計會導入國外最新的3款外型，新一代預計在明年第1季開始交車。

