「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

▲新年式TOYOTA Crown Signia北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Crown Signia北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣悄悄完成註冊的TOYOTA Crown Signia，近來在北美推出新年式強打空間牌，不僅Crown家族空間最優秀的Crown Signia，其外型、內裝、空間都與6代RAV4來得更有魅力。

▲外觀新增多樣化車色，還能搭配黑車頂。

▲新年式TOYOTA Crown Signia北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀新增多樣化車色，還能搭配黑車頂。

新年式提升整體視覺質感，Crown Signia 本次新增了五種車色，Storm Cloud 灰、Bronze Age 古銅、Finish Line Red 紅、Oxygen White 白與經典 Black 黑。若選擇 Limited 頂規版本，還可選配黑色車頂，形成醒目的 Two-Tone 雙色塗裝，造型更具層次與高級感。

北美統一採用2.5升油電搭配CVT變速箱，具有E-Four四輪驅動，繳出243匹馬力，售價44,390～48,790 美金，折合新台幣138～152萬。

▲內裝佈局不變，擁有不輸LEXUS的豪華感。

▲新年式TOYOTA Crown Signia北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝佈局不變，擁有不輸LEXUS的豪華感。

內裝維持豪華氛圍，雙12.3吋數位螢幕仍是搶眼，搭配三輻式方向盤、多功能控制排檔、通風／加熱真皮座椅（Limited）、全景天窗、JBL 高階音響等配備，兼顧科技感與舒適性。

行李廂空間更是亮點：後座椅正常時，可提供約 570 公升的容積；若將後座傾倒後，最大可擴充到 1,470 公升，對於家庭旅行、日常購物或通勤搬運都很實用。

關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

