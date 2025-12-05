「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬！1.5渦輪油電、2.0渦輪三種動力

▲福特新Mondeo大陸正式上市！動力選擇豐富。（圖／翻攝自Ford）
記者徐煜展／綜合報導
目前作為大陸專屬車款福特Mondeo，在大陸推出最新改款，以豐富的3種動力、6款車型持續向TOYOTA Camry發起攻勢，當地售價折合新台幣66萬起！
▲入門搭載1.5升渦輪、中規則有1.5升渦輪油電、2.0升渦輪為頂規。
福特新Mondeo共有1.5升渦輪、1.5升渦輪油電、2.0升渦輪3種動力，售價14.98～19.98萬人民幣，折合新台幣66～88萬。
外觀車色新增「赤霞紅」與「滄海藍」，並換上新的水箱護罩妝點，車尾導入福特性能車系的「三柱型」尾燈元素，整體設計更具質感與運動視覺。車身尺碼為 4935 × 1875 × 1500mm，軸距 2945mm，提供寬敞乘坐空間。
▲車內從儀錶一路延伸至中控的27吋螢幕相當吸睛。
車內搭載 27 吋 4K 超大液晶螢幕，支援Apple CarPlay。搭仔新一代 SYNC+車載系統。標配50W無線快充與座椅通風加熱功能，並可透過 OTA 持續進化系統體驗。
全車系搭載 Co-pilot 360智慧駕駛輔助，整合17項安全系統，提供 L2 級輔助功能，包含540度環景與底盤透視。動力全車系搭載8速手自排變速箱，1.5升渦輪可繳出196匹馬力、1.5升渦輪油電208匹馬力、2.0升渦輪為261匹馬力。
