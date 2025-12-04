「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

▲Nissan Kait全球戰略小休旅提前曝光。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

日前Nissan原廠釋出預告，準備發表全新的Kait入門小休旅，新車已提前暴雷現身，與Kicks設計截然不同，更跳脫Nissan家族現行設計，即將在南美洲上市後，成為全球戰略車銷往其他市場。

▲車頭設計相當搶眼，車尾則有舊款Kicks輪廓。

從外觀來看，Kait 與以往 Nissan家族明顯不同，車頭採用全新的造型設計，不再沿用 Nissan 經典的 V-Motion 水箱護罩，而改為銳利 LED 日行燈搭配貫穿式飾條，下方是分離式大燈與大型梯形進氣格柵，營造更硬派、跨界風格。

不過傳言新車是來自舊款第一代Kicks平台打造，也就是V-platform平台，車尾可發現出與舊款Kicks相當神似，並藉由車室空間優化，來提升市場競爭力，同時也能彌補第2代Kicks尚未普及全球市場的空缺。

▲全新Nissan Kait將在近期正式發表。

動力將採用1.0升渦輪或1.6升自然進氣，符合小休旅入門定位，未來Kait 將首先於巴西生產並上市，之後出口到全球超過 20 個國家，成為 Nissan在拉丁美洲以及其他新興入門市場的重要供應車款。