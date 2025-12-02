「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

▲大陸發表改款新福特Mondeo，顏值氣勢更有野馬跑車味。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

Mondeo成為大陸福特Ford專屬車款，日前Mondeo推出最新改款，導入類似經典野馬跑車設計，讓新Mondeo變得更兇悍、更有氣勢，同時車內配有27吋大螢幕，相較過去台灣販售的舊款車型，大陸新Mondeo讓不少車迷口水直流。

▲新Mondeo針對車頭大整形。

此次Mondeo改款在外觀上最明顯的變化來自車頭，新款Mondeo取消現行車型的分體式頭燈，日行燈改用全新燈組，搭配面積更大的八邊形水箱罩，使整體視覺更寬、更具張力，車頭遠看頗有致敬野馬跑車，同時，前保桿加入運動化下擾流，帶來更強烈的性能氛圍。

▲溜背造型、隱藏式車門把手，導入搶眼的尾燈設計。

車側維持原有的溜背造型、雙色車頂、隱藏式門把手與黑化側裙，營造更年輕的風格，改款車型換上全新鋁圈樣式；車尾則融入福特性能車標誌性的三柱式尾燈，立體感更佳，燈組點亮後辨識度明顯提升。後保桿也採用新的黑化設計，並新增兩款車色「赤霞紅」與「滄海藍」。

▲27吋螢幕仍是車內亮點，優化置物空間機能。

車內仍延續大型貫穿式螢幕的格局，12.3吋儀表與27吋中控螢幕組成長達1.1 公尺的橫向超寬螢幕，營造濃厚的科技氛圍。此次改款也因應使用者需求加入空調與音量的實體按鍵，中控區域改為懸浮式設計，提升置物空間便利性。

動力維持2.0升渦輪引擎，配備8速手自排變速箱，相較舊款提升7匹馬力來到261匹，扭力則為41.6公斤米扭力。