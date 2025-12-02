「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

▲日本Mazda準備啟動新一代CX-5量產！台灣預計明年3～4季導入。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

日前10月的東京車展，Mazda雖然僅展出歐規的新一代CX-5，但已經能看出日本原廠已經著手布局第3代大改款規劃，近來日本Mazda經銷端更搶先公開，第2代CX-5將於明年3月退場，同時同年4月啟動量產。

▲目前第3代CX-5僅有2.5升動力。

歐洲、北美相繼發表新一代Mazda CX-5，日本則預計明年1～2季左右發表，而台灣市場樂觀則落在明年3～4季左右，隨著日本公開2代CX-5即將退場消息，也讓人期待大改款日規CX-5規格。

目前歐洲市場Mazda CX-5以2.5升自然進氣搭配輕油電作為主打，因配合當地的排放策略，輸出達141匹馬力、24.3公斤米扭力，不過原廠已經預告將於2027年推出Skyactiv-Z動力，這會是Mazda邁向油電領域的關鍵一步。

▲台灣預計明年3～4季左右導入。

而攸關台灣市場重要的2.0升動力，目前都尚未出現在新一代CX-5上，而關鍵的2.0升動力，預期將隨著日本正式發表而逐漸明朗化。

新一代CX-5車格放大、氣勢更強，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm。

座艙部分則換上10.25吋數位儀表、12.9吋或15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L。