ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

▲日本Mazda準備啟動新一代CX-5量產！台灣預計明年3～4季導入。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

▲日本Mazda準備啟動新一代CX-5量產！台灣預計明年3～4季導入。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

日前10月的東京車展，Mazda雖然僅展出歐規的新一代CX-5，但已經能看出日本原廠已經著手布局第3代大改款規劃，近來日本Mazda經銷端更搶先公開，第2代CX-5將於明年3月退場，同時同年4月啟動量產。

▲三菱XForce台灣接單；RAV4、CX-5明年登台；油電CR-V台灣開始測試。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲目前第3代CX-5僅有2.5升動力。

歐洲、北美相繼發表新一代Mazda CX-5，日本則預計明年1～2季左右發表，而台灣市場樂觀則落在明年3～4季左右，隨著日本公開2代CX-5即將退場消息，也讓人期待大改款日規CX-5規格。

目前歐洲市場Mazda CX-5以2.5升自然進氣搭配輕油電作為主打，因配合當地的排放策略，輸出達141匹馬力、24.3公斤米扭力，不過原廠已經預告將於2027年推出Skyactiv-Z動力，這會是Mazda邁向油電領域的關鍵一步。

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣預計明年3～4季左右導入。

而攸關台灣市場重要的2.0升動力，目前都尚未出現在新一代CX-5上，而關鍵的2.0升動力，預期將隨著日本正式發表而逐漸明朗化。

新一代CX-5車格放大、氣勢更強，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm。

座艙部分則換上10.25吋數位儀表、12.9吋或15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

當你好不容易出國旅行　但又體力不支的時候

推薦閱讀

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」！明年還有多款重點新車

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」！明年還有多款重點新車

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

最新文章

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市2025-12-02

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」2025-12-02

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車2025-12-02

福特全新重型電動卡車亮相2025-12-02

光陽K1國民機車推雙碟特仕版2025-12-01

475萬起BMW大7新年式台灣開賣2025-12-01

台灣最便宜電動車接單破200張2025-12-01

11月新車銷量TOYOTA神車衝破4000輛2025-12-01

熱門文章

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車2025-12-02

光陽K1國民機車推雙碟特仕版2025-12-01

台灣最便宜電動車接單破200張2025-12-01

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

11月新車銷量TOYOTA神車衝破4000輛2025-12-01

475萬起BMW大7新年式台灣開賣2025-12-01

福特全新重型電動卡車亮相2025-12-02

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」2025-12-02

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

相關新聞

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

讀者迴響

熱門文章

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相

光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

475萬起！BMW「大7旗艦房車新年式」台灣開賣　純粹版首次導入

475萬起！BMW「大7旗艦房車新年式」台灣開賣　純粹版首次導入

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366