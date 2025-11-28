台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

▲TOYOTA Urban Cruiser預告在台12月發表！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

前有Hyundai inster電動車開價89.9萬引起話題，作為台灣汽車市佔率龍頭的和泰也不忍了，預告全新電動小休旅Urban Cruiser於12月底台北車展發表，定位不僅將比128萬的bZ4X更便宜，甚至有機會挑戰百萬有找與Hyundai inster來過招！

▲Urban Cruiser有望開出百萬內售價。

台灣TOYOTA Urban Cruiser預計會以進口方式導入，售價配置尚待台灣和泰公布，不過學長bZ4X已經在10月推出小改款降價8萬來到128萬，做為更入門的Urban Cruiser售價絕對值得後續期待。

事實上，TOYOTA Urban Cruiser還有Suzuki e Vitara雙生車，而e Vitara已在台灣原廠計劃中，台灣Suzuki同樣預計於今年底台北車展展出，一同與TOYOTA Urban Cruiser成為今年台北車展亮點。

▲歐洲最大續航力擁有426公里。

參考海外規格，歐洲TOYOTA Urban Cruiser共有49、61度電池容量，具有單馬達前驅、雙馬達四驅等配置，近期終於公布49度電池續航力334公里，而61度則來到426公里，分別具有142匹、172匹馬力。