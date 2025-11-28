ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

▲TOYOTA BZ4X。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA新bZ4X降8萬、續航有感升級！今年配額完售。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

於今年10月27日剛上市的TOYOTA bZ4X銷量捷報，日前在和泰法說會提及，台灣改款新TOYOTA bZ4X訂單破1,500張，提早讓今年配額完售，原廠正積極爭取更多配額，同時更喊出年底要達到4成市佔率 的目標，氣勢十足。

▲TOYOTA BZ4X

▲TOYOTA新bZ4X續航升級、充電更快。

台灣TOYOTA bZ4X直接祭出降價8萬有感策略，售價128萬，外觀、內裝升級，同時電池更是有感優化，讓續航力提升，成功吸引大量目光，新車上市後展間詢問度大幅攀升，目前接單量已突破1,500張，等同今年配額全部售罄。

為了因應旺盛需求，和泰積極爭取追加配額，希望在年底與農曆年前的傳統購車旺季能再補上供給。

▲和泰今年1～10月表現已達13萬輛，年底要達成4成市佔率目標。

▲今年1～10月表現已達13萬輛，年底要達成4成市佔率目標。

在法說會更提到，目標仍維持今年16.5萬輛掛牌不變。從1到10月累計數據來看，TOYOTA、LEXUS與Hino三品牌合計已過13萬輛，市佔率約39.4%，和泰喊出年底挑戰4成市佔率的目標。

除了bZ4X的強勁銷售表現，和泰也在法說會上再次強調新能源布局。品牌預估2026年TOYOTA、LEXUS的油電車型銷售占比將突破 50%。主因包括持續導入新款油電車、新貨物稅政策下的價格優勢等，油電車仍是和泰短期內最穩定、最具量能的銷售主力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ4X Touring

【宏福苑惡火】香港大火連燒7大樓　波及1900戶...居民：完全沒聽到警鈴

