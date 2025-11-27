ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「改款新油電休旅」台灣進口導入機率高！滿油、滿電可跑1,200公里

記者徐煜展／綜合報導

裕隆法說會提及接下來將有款Nissan歐規車導入，從目前歐洲產品布局來看，又以日前剛改款的Qashqai e-Power機率最高，這款歐洲重點油電休旅有望來補上台灣Nissan油電車布局版圖。

▲Kicks e-Power、X-Trail e-Power、Qashqai e-Power三者能形成大中小的油電休旅布局。

台灣陸續導入Kicks e-Power、X-Trail e-Power，Qashqai e-Power的出現剛好能補上關鍵的中間戰力空缺，且外型、內裝科技、油電動力也都符合台灣消費習慣，因此裕隆法說會提及的Nissan歐規新車，屆時以進口方式登台的機會較高，而也能暫補台灣尚未導入新一代Kicks e-Power的位置。

▲Qashqai首搭第三代油電最新技術。

歐規公布最新的Qashqai e-Power油耗表現，首搭第三代e-Power油電技術，以1.5升汽油渦輪搭配電動馬達，可繳出202匹最大馬力，平均油耗18.5km/L，以電力為主的Qashqai e-Power在滿油、滿電狀況下，能跑出1,222公里續航。

內裝與X-Trail相近，但用料設計更為年輕，海外規格採Alcantara 麂皮鋪陳提升質感，具備大尺寸的多媒體螢幕與數位儀表，更具有完善的主被動安全防護。

