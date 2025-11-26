「Defender最強越野休旅」現身！全新競賽塗裝參戰明年達卡拉力賽

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

記者徐煜展／綜合報導

從暢銷車款Defender獨立成新的子品牌，Defender Dakar D7X-R全新越野車首度現身，由車隊三位駕駛 Stephane Peterhansel、Sara Price 與 Rokas Baciuska 將於 1 月 3 日駕駛 Defender Dakar D7X-R，展開終極越野耐力挑戰。

▲全車採用一身帥氣勁裝，並具備強悍的越野脫困能力。

Defender Dakar D7X-R 出自量產版 Defender OCTA，專為 W2RC 的 Stock 競賽組別打造，將是展現 Defender 強悍性能的完美平台。保留 Defender OCTA 堅固的 D7x車身架構、變速系統與傳動系統佈局，以及 4.4升雙渦輪增壓 V8 引擎，並採用先進的永續燃料。

▲為應對沙漠環境，D7X-R 採用 35 吋輪胎，增加 60mm 輪距並提升車高以強化離地高度。

強悍的 D7X-R 專為應對 W2RC 極端賽事進行改裝，包含更寬的輪距、更加提升的車身高度、全新懸吊系統以及強化冷卻系統。懸吊科技領域的頂尖品牌 BILSTEIN 將與 Defender Rally 車隊攜手合作，成為官方避震器合作夥伴。

▲電子系統由單一賽車控制單元管理，以提升在嚴苛環境下的可靠性。

Defender Dakar D7X-R 與 Defender 110 擁有相同車身結構，但後部裝配專屬的 550L油箱以應付漫長的越野賽段，例如去年賽事包含總長超過800km的最長賽段，同時配備競賽規格防滾籠以保護乘員安全。

車內配備 FIA 規範的導航系統與駕駛抬頭顯示器，顯示速度與航向，並搭載可自訂的賽車儀錶板。座艙佈局與 FIA 規範的六點式安全座椅皆依照駕駛需求量身打造，以確保長期競賽的舒適性。

隨車攜帶配備包含8L飲用水、三組備胎（固定於後座位置並連接防滾架）、工具組、壓縮空氣與必要備件，並配備兩組整合式液壓千斤頂，可舉升車輛任一側。