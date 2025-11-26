ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Defender最強越野休旅」現身！全新競賽塗裝參戰明年達卡拉力賽

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

記者徐煜展／綜合報導

從暢銷車款Defender獨立成新的子品牌，Defender Dakar D7X-R全新越野車首度現身，由車隊三位駕駛 Stephane Peterhansel、Sara Price 與 Rokas Baciuska 將於 1 月 3 日駕駛 Defender Dakar D7X-R，展開終極越野耐力挑戰。

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

▲全車採用一身帥氣勁裝，並具備強悍的越野脫困能力。

Defender Dakar D7X-R 出自量產版 Defender OCTA，專為 W2RC 的 Stock 競賽組別打造，將是展現 Defender 強悍性能的完美平台。保留 Defender OCTA 堅固的 D7x車身架構、變速系統與傳動系統佈局，以及 4.4升雙渦輪增壓 V8 引擎，並採用先進的永續燃料。

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

▲為應對沙漠環境，D7X-R 採用 35 吋輪胎，增加 60mm 輪距並提升車高以強化離地高度。

強悍的 D7X-R 專為應對 W2RC 極端賽事進行改裝，包含更寬的輪距、更加提升的車身高度、全新懸吊系統以及強化冷卻系統。懸吊科技領域的頂尖品牌 BILSTEIN 將與 Defender Rally 車隊攜手合作，成為官方避震器合作夥伴。

▲Defender Dakar D7X-R現身暖場！明年參加達卡拉力賽。（圖／翻攝自Defender）

▲電子系統由單一賽車控制單元管理，以提升在嚴苛環境下的可靠性。

Defender Dakar D7X-R 與 Defender 110 擁有相同車身結構，但後部裝配專屬的 550L油箱以應付漫長的越野賽段，例如去年賽事包含總長超過800km的最長賽段，同時配備競賽規格防滾籠以保護乘員安全。

車內配備 FIA 規範的導航系統與駕駛抬頭顯示器，顯示速度與航向，並搭載可自訂的賽車儀錶板。座艙佈局與 FIA 規範的六點式安全座椅皆依照駕駛需求量身打造，以確保長期競賽的舒適性。

隨車攜帶配備包含8L飲用水、三組備胎（固定於後座位置並連接防滾架）、工具組、壓縮空氣與必要備件，並配備兩組整合式液壓千斤頂，可舉升車輛任一側。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：land Rover休旅SUVRange RoverDefender

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

推薦閱讀

「Defender最強越野休旅」現身！全新競賽塗裝參戰明年達卡拉力賽

「Defender最強越野休旅」現身！全新競賽塗裝參戰明年達卡拉力賽

「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看！台灣也想要1.5升油電

「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看！台灣也想要1.5升油電

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

最新文章

「Defender最強越野休旅」現身2025-11-26

「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看2025-11-26

「TOYOTA新改款旅行商用車」上市2025-11-26

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際2025-11-26

三菱「全新7人座休旅」開賣2025-11-26

Honda日本專屬小車N-One年式更新2025-11-26

福特熱銷商用車新年式美國亮相2025-11-25

Jeep睽違15年「確定12月重新登台」2025-11-25

寶嘉聯合佳樂汽車旗艦中心開幕2025-11-25

台灣福斯新Polo小鋼砲秒殺賣光2025-11-25

熱門文章

三菱「全新7人座休旅」開賣2025-11-26

「TOYOTA新改款旅行商用車」上市2025-11-26

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry2025-11-25

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

Honda日本專屬小車N-One年式更新2025-11-26

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際2025-11-26

福特熱銷商用車新年式美國亮相2025-11-25

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外2025-11-25

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

LEXUS NX休旅也能很可愛2025-11-25

相關新聞

「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看！台灣也想要1.5升油電

「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看！台灣也想要1.5升油電

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

Jeep睽違15年「確定12月重新登台」！強悍四驅越野休旅作為首發車款

Jeep睽違15年「確定12月重新登台」！強悍四驅越野休旅作為首發車款

讀者迴響

熱門文章

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

「鴻海Model B」確認外銷三菱進軍國際！台灣最快今年以Foxtron Bria發表

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366