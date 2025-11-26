ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱於菲律賓推出全新Destinator 7人座休旅，且還是左駕版本，值得作為台灣明年國產化參考範本。全車系搭載1.5升渦輪，共計3款車型，折合新台幣80萬有找！

▲Destinator與Xforce採相同平台，台灣預計明年國產。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲Destinator與Xforce採相同平台，台灣預計明年國產。

三菱Destinator其實就是台灣今年要上市的Xforce放大版，已經在台灣原廠評估計劃內，預計明年國產化上市，剛好填補舊Outlander久未改款、即將退場空缺。

菲律賓共有3種規格，售價1,389,000～1,929,000披索，折合新台幣79～109.9萬。外觀提供6款車色可選，車頭換上更立體的 Dynamic Shield 造型，加上 LED 頭燈、日行燈與 18 吋鋁圈，整體設計比Xforce更霸氣。

▲動力採1.5升渦輪，更具備輕度越野能力。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲動力採1.5升渦輪，更具備輕度越野能力。

動力上與Xforce自然進氣引擎不同，Destinator採1.5升渦輪，搭配CVT變速箱，擁有163匹最大馬力，配合 214 mm 的離地高度，城市與山路都能輕鬆應付。多地形駕駛模式一次給滿，共有Normal、Wet、Gravel、Mud 與Tarmac模式，無論天氣、路況怎麼變都能保持穩定與安心。

▲車內空間規畫更勝台灣舊款Outlander，配備相當豐富。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲車內空間規畫更勝台灣舊款Outlander，配備相當豐富。

7人座空間講究實用，第二排有折疊小桌板、座椅配置彈性大；前後座都有冷藏置物空間；同時搭載 12.3 吋中控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，再加上全景天窗、64色氛圍燈與YAMAHA音響，科技感與質感都有顧到。

