「新年式Mazda 2」日本折合新台幣34萬！大改款還要再等等

▲日本釋出新年式Mazda 2！尚未有大改款量產消息。（圖／翻攝自Mazda）
記者徐煜展／綜合報導
今年10月日本東京車展Mazda釋出Vision X‑Compact全新概念車預覽下一代Mazda 2走向，不過似乎大改款Mazda 2量產還有段時間，日本已經釋出新年式Mazda 2，先來提升戰力來銜接大改款前的過渡期。
▲新年式日規Mazda 2車型重新編成。
新年式 Mazda2 車型編更換為15C II、15MB、15 BD i Selection II、15 Sport II及15 Sport+等五種等級。當地售價為1,720,400～2,501,400日圓，約折合新台幣 34～50萬元。
▲主力車型升級8.8吋螢幕與360度環景。
配備也有一些調整升級，中高規主力車型新增 8.8 吋 Mazda Connect 資訊娛樂系統、360 度環景影像、前方停車雷達與自動防眩後視鏡。運動化15 Sport II車型則新增雙前座加熱與方向盤加熱功能。
動力系統方面，日規新年式 Mazda2 維持搭載 1.5 升 SKYACTIV-G 自然進氣引擎，最大輸出為約 116 匹馬力、15.1 公斤米扭力。變速箱方面，提供五速手排或六速自排。
