「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

記者徐煜展／綜合報導

從原本Altima更名換成經典的Nissan Teana，日前於大陸市場推出新改款上市，共有雙動力、4款車型，當地售價折合新台幣62萬起，Nissan Teana以全新外貌再戰TOYOTA Camry。

▲外觀重新設計更有電動車未來感，後方字母Logo發光顯得相當時尚。

台灣曾賣過的Nissan Altima，在大陸換上新車名作為後繼車款上市，售價13.99～16.79萬人民幣，折合新台幣62～75萬。尺碼4,920x1,850x1,447mm、軸距2,825mm。

外觀方面，改款後設計偏向新世代純電車 N7，車頭和車尾更顯科技感與時尚感。車尾從舊款大寫「ALTIMA」字母Logo改為會發光的NISSAN廠徽，日夜間更有極高的辨識度。

▲新車特別強調車內舒適，配備應有盡有。

座艙特別與華為合作搭載HarmonySpace 5系統，支援先進的AI互動，具有多種顏色內裝可選，前排加熱、通風、記憶、按摩座椅強打品牌強項，全景天窗、256色氣氛燈、L2輔助駕駛科技都一應俱全。

動力提供2.0升自然進氣與2.0升渦輪兩種配置，搭配CVT變速箱，前者可繳出156匹馬力、20.1公斤米扭力，後者為243匹馬力、37.8公斤米扭力。

關鍵字：NissanSentra房車油電小改款TOYOTACamryTeana

