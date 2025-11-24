Infiniti最新性能戰略曝光「劍指賓士AMG＆BMW」！追求速度保留豪華

圖文／7Car 小七車觀點

Infiniti 對性能車的探索並不是新鮮事，過去曾以 Q60 IPL 嘗試打造更具動感的品牌形象，雖然當時的火力仍無法真正撼動 BMW M 與 Mercedes-AMG 這些既有強權，但至少讓外界看見 Infiniti 想往性能領域靠攏的企圖。如今，隨著市場對豪華性能車需求愈發明確，Infiniti 內部似乎也準備進入下一階段，並以更明確的方向重新定義自家性能戰略。

根據 Nissan Americas 負責產品規劃的 Ponz Pandikuthira 近期接受 Automotive News 訪問時透露，Infiniti 已準備打造一款「真正的性能車」，而不僅僅是提升 20 匹或小幅調校。他強調，Infiniti 若要真正與 BMW M、Mercedes-AMG 同台競爭，就必須建立能與之抗衡的性能輸出，而這代表動力要比 IPL 年代提升得更多，甚至是更具突破性的幅度。

但 Pandikuthira 也坦言，打造豪華品牌的高性能車並非只是單純堆砌數字。消費者希望同時享有極致性能與豪華車該有的寧靜、質感與設計，這意味工程團隊不只要追求更大的馬力，更要思考如何在可靠度不犧牲的前提下，把性能提升 50% 以上。從他的說法可以看出，Infiniti 想挑戰的不是速度，而是如何把豪華與性能平衡到新的層級。

在同一篇訪問中，Nissan Americas 主席 Christian Meunier 也進一步補充，Infiniti 正在尋找一款能成為「光環車型」的產品。他認為，尤其在豪華車市場，能讓人「想要擁有」的旗艦作品格外重要，這不僅提升品牌辨識度，也會成為整體產品線的指標象徵。簡單來說，Infiniti 想要的不只是一台跑得快的車，而是一台能代表品牌精神、夠強、夠前衛、也夠吸引人的性能旗艦。

外界推測，首款代表作極可能是下一代 Q50，因為 Infiniti 已經公開確認未來將會推出一款手排性能房車。這項消息本身就足夠引發討論，畢竟在豪華品牌逐漸轉向電動化與自動化之際，還願意投入手排車型的品牌並不多。除了房車之外，性能 SUV 也將是下一步，包括 QX65 與 QX80 都會納入全新性能線；而在今年 SEMA 展上亮相、搭載 GT-R 引擎的 QX80 改裝概念車，更讓車迷看見 Infiniti 對性能與工程層面的野心。儘管這套 GT-R 動力總成不太可能百分之百導入量產，但象徵意義遠大於技術本身，表示品牌正在認真把性能視為下一階段的核心發展方向。