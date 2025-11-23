福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

圖文／7Car 小七車觀點

自從 Ford 在 2019 年推出 Mustang Mach-E 以來，這款電動 SUV 一直被視為品牌向純電轉型的重要里程碑，也被外界視為對 Tesla Model Y 的直接回應。雖然 Mach-E 在全球市場的存在感逐年提升，但來到澳洲，這款電動跑旅的市場表現卻明顯跟不上預期，甚至可以說是相當冷清。

Ford 於 2023 年正式在澳洲導入 Mustang Mach-E，至今累計銷量僅 1,113 輛。今年更只賣出 380 輛。若將數字放大來看，Tesla Model Y 在澳洲今年的銷售量是 Mach-E 的 46 倍，差距直接拉開一整個量級，也代表短期內 Mach-E 不太可能撼動當地市場由 Model Y 取得的主導地位。

不過，面對如此明顯的市占弱勢，Ford 澳洲方面倒是顯得相當淡定。品牌的在地行銷總監 Ambrose Henderson 表示，Mach-E 的存在本來就不是為了跟其他 EV 進行同質化競爭，而是透過設計更新與動態調校，強調它的獨特性。他認為這些改進讓車款變得更有吸引力，也能吸引尋求不同選項的潛在買家。

Henderson 受訪時提到，市面上有許多主打效率造型的白色方盒子電動車，但 Ford 不想推出另一台無個性的跨界車。他強調 Mustang Mach-E 延續 Mustang 的經典語彙，目的是提供消費者一款更具情感連結的電動車，而不是流於電動車市場常見的制式外觀。他甚至表示，Mach-E 的誕生並非為了創造驚人的銷量，而是一個能替代 V8 Mustang、具備跑車感受的純電選擇，並在加速、駕馭氛圍與整體設計上維持 brand DNA。

然而，若問一般車迷會在山路或海岸公路上選擇開哪一台，Mustang GT 還是 Mach-E，多數人應該還是會投給前者。畢竟 Mach-E 雖然駕馭感不差，但定位再怎麼接近，也難以真正取代燃油 Mustang 帶來的經典魅力。

總體來說，Mustang Mach-E 在澳洲的銷量雖然不算亮眼，但 Ford 顯然對它的期待並不以數字為主。希望透過 Mach-E 持續強化 Mustang 的全球精神，同時在邁向電動化的過程中留住那群重視駕駛感受、又願意接受新動力技術的族群。至於 Mach-E 是否能在未來打開更廣泛的市場，那就得看後續更新與在地策略是否足以說服更多澳洲買家願意跨出第一步。