ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代TOYOTA RAV4」一汽豐田上市！越野款3種動力折合新台幣75萬

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

廣汽豐田、一汽豐田都推出第6代RAV4，不過兩者在外觀上有所區別，一汽豐田RAV4榮放採用越野款外觀作為主打，同樣具備三種動力，入門款汽油售價折合新台幣75萬起，同樣是目前全球最便宜的6代RAV4。

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田提供6款車型。

相較於廣汽豐田Wildlander的9款車型，一汽豐田較為精簡來到6款車型，不過兩者入手價都是從16.98萬人民幣（折合新台幣75萬）起跳，頂規2.5升油電則來到22.88萬人民幣，折合新台幣102萬。搭配當地補貼優惠，最低可來到15.18萬人民幣，折合新台幣67萬。

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀雖然採越野款，不過造型與全球化略有一點不同。

一汽豐田RAV4外觀以全球Adventure越野款為基礎，在細節上作了些變化，尺碼4,620x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，值得一提的是，廣汽、一汽豐田目前都尚未公布GR Sport外觀。

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝採大陸專屬介面，提供3種動力。

內裝同樣是有大陸市場風格，搭載專屬的15.6吋螢幕、數位儀表，並具有64色氣氛燈等，且搭載TSS 4.0安全防護。

動力提供2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電，至於PHEV尚未出現，2.0升汽油繳出171匹馬力，平均油耗約15.9km/L；2.0升油電平均油耗可來到21.8km/L，引擎輸出152匹馬力；2.5升油電綜效馬力237匹。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【先吃再說】姐假裝昏倒肉條灑地上！米克斯走近後直接開嗑XD

推薦閱讀

「新一代TOYOTA RAV4」一汽豐田上市！越野款3種動力折合新台幣75萬

「新一代TOYOTA RAV4」一汽豐田上市！越野款3種動力折合新台幣75萬

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

最新文章

「新一代TOYOTA RAV4」一汽豐田上市2025-11-22

TOYOTA Tacoma穩坐美中型皮卡龍頭2025-11-22

TOYOTA皇冠車系問世70年推特仕版2025-11-22

勞斯萊斯新作致敬復古街機電玩2025-11-21

日本商用車廠FUSO站台鴻海科技日2025-11-21

鴻海豪華6人座電動車準量產版現身2025-11-21

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表2025-11-21

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱2025-11-21

鴻海Model C雙馬達四驅電動休旅現身2025-11-21

「鴻海、輝達合作電動車」朝Level 4自動駕駛邁進2025-11-21

熱門文章

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表2025-11-21

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱2025-11-21

鴻海豪華6人座電動車準量產版現身2025-11-21

TOYOTA皇冠車系問世70年推特仕版2025-11-22

TOYOTA Tacoma穩坐美中型皮卡龍頭2025-11-22

勞斯萊斯新作致敬復古街機電玩2025-11-21

日本商用車廠FUSO站台鴻海科技日2025-11-21

改款「新TOYOTA Corolla」發表2025-11-20

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市2025-11-21

只賣75萬！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」2025-11-20

相關新聞

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

讀者迴響

熱門文章

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366