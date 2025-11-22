「新一代TOYOTA RAV4」一汽豐田上市！越野款3種動力折合新台幣75萬

▲ 一汽豐田推出第6代RAV4榮放。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

廣汽豐田、一汽豐田都推出第6代RAV4，不過兩者在外觀上有所區別，一汽豐田RAV4榮放採用越野款外觀作為主打，同樣具備三種動力，入門款汽油售價折合新台幣75萬起，同樣是目前全球最便宜的6代RAV4。

▲一汽豐田提供6款車型。

相較於廣汽豐田Wildlander的9款車型，一汽豐田較為精簡來到6款車型，不過兩者入手價都是從16.98萬人民幣（折合新台幣75萬）起跳，頂規2.5升油電則來到22.88萬人民幣，折合新台幣102萬。搭配當地補貼優惠，最低可來到15.18萬人民幣，折合新台幣67萬。

▲外觀雖然採越野款，不過造型與全球化略有一點不同。

一汽豐田RAV4外觀以全球Adventure越野款為基礎，在細節上作了些變化，尺碼4,620x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，值得一提的是，廣汽、一汽豐田目前都尚未公布GR Sport外觀。

▲內裝採大陸專屬介面，提供3種動力。

內裝同樣是有大陸市場風格，搭載專屬的15.6吋螢幕、數位儀表，並具有64色氣氛燈等，且搭載TSS 4.0安全防護。

動力提供2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電，至於PHEV尚未出現，2.0升汽油繳出171匹馬力，平均油耗約15.9km/L；2.0升油電平均油耗可來到21.8km/L，引擎輸出152匹馬力；2.5升油電綜效馬力237匹。