第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

▲一汽豐田正式首發新一代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田除了帶來改款新TOYOTA Corolla，也正式發表新一代RAV4（當地稱榮放），為了與廣汽豐田作區別，一汽豐田特別以越野款作為重點首發，並公布最重要的動力規格，與海外市場不同，大陸還多了2.0升汽油與2.0升油電。

▲台灣日前經銷端透露首波只有2.5升油電。

北美、日本RAV4只有2.5升油電與2.5升PHEV，大陸的RAV4動力配置絕對更符合台灣消費者胃口，至於台灣會不會仍持續供應入門的2.0升自然進氣汽油動力，就待台灣和泰最後公布。

▲大陸首波提供2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電。

作為壓低入手門檻，相當重要的2.0升汽油動力，引擎代號M20D，在大陸提供前驅、四驅配置，搭配CVT變速箱，可繳出約171匹馬力，而另外1款重點的全新2.0升油電也是目前大陸市場獨有，2.0升油電引擎本體具有152匹馬力、2.5升油電為185匹，兩者都尚未公布綜效輸出。

外型大致與全球規格同步，尺碼4,620x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，除了一汽豐田有越野款，廣汽豐田則有一般款，目前尚未公布GR Sport運動款車型。

▲車內配有15.6吋大螢幕。

車內也是相當有大陸市場特色，配備15.6吋中控大螢幕、獨立液晶儀錶與新一代 HUD 抬頭顯示系統，三塊螢幕可實現聯動。並內建語音助手與導航系統，具有完善的輔助駕駛系統。