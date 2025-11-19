「第6代TOYOTA RAV4」大陸現身！11月20日上市首搭全新2.0升油電

▲第6代TOYOTA RAV4確定出席11月廣州車展，將首搭新2.0升油電。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

繼首發區北美、日本市場之後，大陸新一代TOYOTA RAV4確定出席11月底的廣州車展，並且有望帶來上市售價，而廣汽、一汽豐田都同步以RAV4作為展場重點，且大陸市場還擁有第3種動力，也就是讓台灣車迷心癢癢的2.0升油電！

▲一汽豐田搶先暴雷，廣告牌已經表示會有第6代RAV4出席。（圖／大陸微博）

一汽豐田已經在展外布置新RAV4廣告，大陸市場的一汽豐田RAV4稱為榮放，而廣汽豐田稱為威蘭達，雙方都會以廣州車展作為新一代RAV4正式發表舞台，現場預計帶來更詳細車型與售價。

▲一汽豐田、廣汽豐田造型與全球市場同步。

從外型上來看，一汽豐田、廣汽豐田的RAV4都與全球化同步，細節在於擁有Wildlander等專屬車名標示，相較於北美與日本的2.5升油電、2.5升PHEV動力，大陸市場還有第3種動力可選，提供與Camry相同的2.0升油電。

2.0升油電Camry上擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗。