ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

繼過去的Mondeo Hybrid後，台灣福特六和持續推動新能源動力，於11月18日正式宣布全新世代的油電的Territory國產休旅接單，並開出頂規的109.9萬售價，肯定讓明年要國產的油電Honda CR-V壓力不小，同時也打著國產優勢，備戰明年進口的第6代TOYOTA RAV4。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／翻攝自福特）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲目前僅提供頂規109.9萬接單，不過推測還有更入門的純汽油渦輪版本。

上週Hyundai Tucson L才帶來客車版，1.6升渦輪油電開價121.9～138.9萬起，而福特六和端出的全新Territory休旅打著更有誠意的價格戰，目前僅提供頂規車型以109.9萬接單，搭配舊換新補助後，來到101.9萬起。

高規車型採1.5升渦輪油電，不過以日前能源局等政府相關送測單位得知，應還有更入門的1.5升汽油渦輪版本，以目前頂規油電接單價來看，汽油渦輪可能落在90萬上下區間，價格同樣是相當能打。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲新1.5升渦輪結合四電機系統，不僅性能出色，省油實力更是有水準。

此次正式導入台灣Territory國產最大亮點，就是福特全新設計油電架構1.5升四電驅渦輪油電系統，綜效輸出達245匹馬力、扭力達55.6公斤米，平均油耗來到20km/L。更具備能依各種路況適應的多種駕馭模式，不僅能純電行駛，也支援動能回收。

這套油電系統與過去的傳統油電車截然不同，採 P3 驅動電機 + P1 發電機 + 冷媒直冷高壓電池+空調電機四大模組，也就是官方強調的四電系統。整套系統可提供更優異的加速性能、降低傳統多段變速箱的維修風險，同時具備更好的燃油效率。

官方也強調電池配置於車底中央，並採冷媒直冷方式，確保熱管理效率與使用壽命，更讓車室空間不受影響，維持良好的舒適度。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲外觀搭配黑化更顯得都會時尚，空間尺碼比Kuga更出色。

外型延續福特新世代SUV設計語彙，搭配更銳利的 LED 燈組、立體水箱護罩與黑化套件，整體視覺更年輕化，車身尺碼4,685x1,935x1,706mm、軸距達2,726mm。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲座艙相當科技，且頂規配有全景天窗。

全新Territory座艙科技不陽春，科技配備豐富給好給滿，採用雙12.3 吋數位螢幕，包含全數位儀表＋大尺寸中控螢幕，畫面細膩、反應速度順暢，中控台與Kuga、Focus相同採用旋鈕式操作，兩個杯架前方還有一個深度不錯的小型置物槽，可放置鑰匙、悠遊卡等小物。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲空間表現不俗，行李廂空間平坦討喜。

福特六和為Territory導入手機數位鑰匙，可透過手機遠端操作上鎖、解鎖、定位、查看胎壓與油電狀態，甚至還可將虛擬鑰匙分享給他人（如家人、朋友），便利性媲美新世代豪華品牌。安全防護則有高規格的Co-Pilot360系統把關，屬於L2等級的輔助駕駛科技。

高階車型還配備雙區恆溫空調、無線充電板、前座通風座椅, 以及更高階的 PANGEA 頂級皮革座椅，並採用亮眼的對比色縫線，視覺質感與乘坐舒適度同步提升。

在Honda CR-V與TOYOTA RAV4兩大強敵即將明年來襲狀況下，福特Territory 搶先端出油電國產中型SUV，以245匹馬力、20km/L 的性能與油耗節能數據，加上更高級化的配備策略，明顯要先卡位渴望油電節能又要求空間配備的消費者。

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：fordkuga休旅車電動車福斯MEBID.4SUVFocusTerritory

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【10秒挑戰神人】一按精準命中…也太強了吧！

推薦閱讀

頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

最新文章

台灣「福特油電休旅接單」2025-11-18

福特Focus說再見！販售27年走入歷史2025-11-18

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特2025-11-18

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-52025-11-18

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

特斯拉車機將開放蘋果CarPlay功能2025-11-17

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

熱門文章

福特Focus說再見！販售27年走入歷史2025-11-18

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

台灣「福特油電休旅接單」2025-11-18

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特2025-11-18

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-52025-11-18

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身2025-11-17

相關新聞

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

讀者迴響

熱門文章

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366