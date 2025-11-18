頂規109.9萬！台灣「福特油電休旅接單」卡位RAV4、CR-V　百萬內汽油隨後來

▲福特六和國產Territory全新休旅現身！且開價頗有競爭力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

繼過去的Mondeo Hybrid後，台灣福特六和持續推動新能源動力，於11月18日正式宣布全新世代的油電的Territory國產休旅接單，並開出頂規的109.9萬售價，肯定讓明年要國產的油電Honda CR-V壓力不小，同時也打著國產優勢，備戰明年進口的第6代TOYOTA RAV4。

▲目前僅提供頂規109.9萬接單，不過推測還有更入門的純汽油渦輪版本。

上週Hyundai Tucson L才帶來客車版，1.6升渦輪油電開價121.9～138.9萬起，而福特六和端出的全新Territory休旅打著更有誠意的價格戰，目前僅提供頂規車型以109.9萬接單，搭配舊換新補助後，來到101.9萬起。

高規車型採1.5升渦輪油電，不過以日前能源局等政府相關送測單位得知，應還有更入門的1.5升汽油渦輪版本，以目前頂規油電接單價來看，汽油渦輪可能落在90萬上下區間，價格同樣是相當能打。

▲新1.5升渦輪結合四電機系統，不僅性能出色，省油實力更是有水準。

此次正式導入台灣Territory國產最大亮點，就是福特全新設計油電架構1.5升四電驅渦輪油電系統，綜效輸出達245匹馬力、扭力達55.6公斤米，平均油耗來到20km/L。更具備能依各種路況適應的多種駕馭模式，不僅能純電行駛，也支援動能回收。

這套油電系統與過去的傳統油電車截然不同，採 P3 驅動電機 + P1 發電機 + 冷媒直冷高壓電池+空調電機四大模組，也就是官方強調的四電系統。整套系統可提供更優異的加速性能、降低傳統多段變速箱的維修風險，同時具備更好的燃油效率。

官方也強調電池配置於車底中央，並採冷媒直冷方式，確保熱管理效率與使用壽命，更讓車室空間不受影響，維持良好的舒適度。

▲外觀搭配黑化更顯得都會時尚，空間尺碼比Kuga更出色。

外型延續福特新世代SUV設計語彙，搭配更銳利的 LED 燈組、立體水箱護罩與黑化套件，整體視覺更年輕化，車身尺碼4,685x1,935x1,706mm、軸距達2,726mm。

▲座艙相當科技，且頂規配有全景天窗。

全新Territory座艙科技不陽春，科技配備豐富給好給滿，採用雙12.3 吋數位螢幕，包含全數位儀表＋大尺寸中控螢幕，畫面細膩、反應速度順暢，中控台與Kuga、Focus相同採用旋鈕式操作，兩個杯架前方還有一個深度不錯的小型置物槽，可放置鑰匙、悠遊卡等小物。

▲空間表現不俗，行李廂空間平坦討喜。

福特六和為Territory導入手機數位鑰匙，可透過手機遠端操作上鎖、解鎖、定位、查看胎壓與油電狀態，甚至還可將虛擬鑰匙分享給他人（如家人、朋友），便利性媲美新世代豪華品牌。安全防護則有高規格的Co-Pilot360系統把關，屬於L2等級的輔助駕駛科技。

高階車型還配備雙區恆溫空調、無線充電板、前座通風座椅, 以及更高階的 PANGEA 頂級皮革座椅，並採用亮眼的對比色縫線，視覺質感與乘坐舒適度同步提升。

在Honda CR-V與TOYOTA RAV4兩大強敵即將明年來襲狀況下，福特Territory 搶先端出油電國產中型SUV，以245匹馬力、20km/L 的性能與油耗節能數據，加上更高級化的配備策略，明顯要先卡位渴望油電節能又要求空間配備的消費者。