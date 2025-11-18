「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

▲Mazda神秘休旅於美國被捕獲！被譽為參戰電動車市場的起手式。（圖／翻攝自《Autocar》）

記者徐煜展／綜合報導

雖然Mazda目前有EZ-6、EZ-60靠大陸合資開發的電動車，不過Mazda打算用自己的研發技術，推出1款全球戰略性的電動車，且已經開始積極籌備，近來美國已捕獲到Mazda神秘的休旅電動車，更是進軍電動車市場的關鍵一步棋。

▲Mazda計畫開發出全新電動車平台，而這款測試車將是首款量產車。

事實上，Mazda計畫投入約 100 億美元打造全新純電動平台，該平台採用將電池模組平置於底盤中央的結構，以提升車身剛性與操控表現，並可支援多種尺碼與不同電池規格的車型。

此次曝光的測試車預料即是該平台的首款量產候選車，定位將落在接近 CX-5 的電動SUV級距。外觀目前以CX-80、CX-90兩款車身設計融合偽裝，但可從車頭可發現擁有不同於現行車款的新生代特徵，顯示電動車將有專屬獨特設計。

▲這款全新電動車對手直指特斯拉Model Y而來。

新車目前尚無動力、續航等具體規格，但Mazda預計於2026年完成測試，並在 2027 年正式推出這款電動SUV，作為品牌邁向電動化的重要轉折點，來鎖定特斯拉Model Y熱門級距，並預計以全球市場為目標銷售。