ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Suzuki於11月17日正式啟用新北土城旗艦據點，並與知名Mizuno運動品牌跨界合作，打造出專屬個性化的新服務據點，讓台灣車迷能親身體驗Suzuki所帶來的駕馭樂趣與品牌魅力。

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

▲土城新展店占地近500坪，更是北台灣最大規模的服務據點。

全新「Suzuki新北土城旗艦店」正式開幕。全新據點以品牌核心精神 「By Your Side X GO UNIQUE」 為設計理念，融合都會風格與生活感美學，打造專屬於Suzuki車主的獨特體驗空間，展現品牌對「個性、駕馭與信賴」的堅持。

新北土城旗艦店位於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，擁有完整展示空間與完善的售後服務中心，是北台灣規模最大的Suzuki新世代據點之一。整體設計導入Suzuki全球最新 CI 規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍，展現Suzuki對技術創新與以人為本精神的完美詮釋。

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

▲全新據點不僅有新氣象，更與Mizuno合作與車款強調的戶外休閒主題契合。

新北土城旗艦店展示區以「GO UNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列 Suzuki全車系，包括跨界小車 IGNIS、人氣掀背 SWIFT、冒險休旅 VITARA 都會SUV SCROSS、越野代表 JIMNY及頭家好朋友CARRY等多款車型。

未來，品牌將持續推動全台據點升級計畫，強化銷售與售後網絡，秉持「By Your Side」與「GO UNIQUE」的品牌精神，持續為台灣消費者帶來充滿信賴與樂趣的移動體驗。

即日起至11/30止，新北土城旗艦現場展示與日本頂級運動品牌Mizuno攜手合作，ALLGRIP × MIZUNO 全新聯名系列商品，展現在日常生活中實踐的態度。不論是在駕駛、運動，或面對人生的每一個挑戰，都能擁有「勇於前進」的能量。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲Swift休旅SUVFronxVitaraVictoris

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【自備沉船】馬爾地夫潛水後船撞上變沉船！秒變新潛點

推薦閱讀

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

最新文章

特斯拉車機將開放蘋果CarPlay功能2025-11-17

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售2025-11-17

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身2025-11-17

韓國最大輪胎廠在台發表6款新品2025-11-16

賓士5款AMG性能車明年停產2025-11-16

熱門文章

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售2025-11-17

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

【周焦點】6代TOYOTA RAV4售價出爐2025-11-15

韓國最大輪胎廠在台發表6款新品2025-11-16

賓士5款AMG性能車明年停產2025-11-16

相關新聞

200萬休旅自撞安全島翻覆！車殼碎片炸飛　駕駛負傷坐路邊：沒印象

200萬休旅自撞安全島翻覆！車殼碎片炸飛　駕駛負傷坐路邊：沒印象

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售！全新國產休旅今年接棒

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售！全新國產休旅今年接棒

讀者迴響

熱門文章

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身折合新台幣72萬！台灣未來國產化機率高

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身折合新台幣72萬！台灣未來國產化機率高

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售！全新國產休旅今年接棒

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售！全新國產休旅今年接棒

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366