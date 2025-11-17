台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

▲台灣Suzuki帶來嶄新的全新旗艦據點，更與知名運動品牌合作。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Suzuki於11月17日正式啟用新北土城旗艦據點，並與知名Mizuno運動品牌跨界合作，打造出專屬個性化的新服務據點，讓台灣車迷能親身體驗Suzuki所帶來的駕馭樂趣與品牌魅力。

▲土城新展店占地近500坪，更是北台灣最大規模的服務據點。

全新「Suzuki新北土城旗艦店」正式開幕。全新據點以品牌核心精神 「By Your Side X GO UNIQUE」 為設計理念，融合都會風格與生活感美學，打造專屬於Suzuki車主的獨特體驗空間，展現品牌對「個性、駕馭與信賴」的堅持。

新北土城旗艦店位於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，擁有完整展示空間與完善的售後服務中心，是北台灣規模最大的Suzuki新世代據點之一。整體設計導入Suzuki全球最新 CI 規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍，展現Suzuki對技術創新與以人為本精神的完美詮釋。

▲全新據點不僅有新氣象，更與Mizuno合作與車款強調的戶外休閒主題契合。

新北土城旗艦店展示區以「GO UNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列 Suzuki全車系，包括跨界小車 IGNIS、人氣掀背 SWIFT、冒險休旅 VITARA 都會SUV SCROSS、越野代表 JIMNY及頭家好朋友CARRY等多款車型。

未來，品牌將持續推動全台據點升級計畫，強化銷售與售後網絡，秉持「By Your Side」與「GO UNIQUE」的品牌精神，持續為台灣消費者帶來充滿信賴與樂趣的移動體驗。

即日起至11/30止，新北土城旗艦現場展示與日本頂級運動品牌Mizuno攜手合作，ALLGRIP × MIZUNO 全新聯名系列商品，展現在日常生活中實踐的態度。不論是在駕駛、運動，或面對人生的每一個挑戰，都能擁有「勇於前進」的能量。