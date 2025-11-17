台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

▲中華三菱鬆口透露5款重點新車，國產、進口通通有。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

等了19年的台灣得利卡終於要推新一代，且會以國產方式導入日本即將大改款的第6代，至於其他新車還有Outlander PHEV、Triton皮卡車、Pajero越野休旅，以及Destinator 7人座，台灣原廠一口氣新車大爆發。

▲日本Delica D:5進入尾聲，將在明年釋出第6代，台灣則會爭取導入。

從2026年開始將陸續有多款新車導入，目前暢銷的5代Delica D:5已進入產品末期，即將迎來第6代車型，屆時台灣預計會以國產方式導入，讓台灣停留19年的3代得利卡，終於迎來改款契機。

▲Triton 皮卡日前已在東南亞釋出新一代，而新一代Pajero國外還在測試中，都在台灣原廠評估計畫內。

除了得利卡之外，另還有多款新車將準備導入。進口車部分，包含具越野能力的新世代Triton 皮卡、品牌主力Outlander PHEV 最新世代，以及越野界傳奇 Pajero越野休旅，都會以全新姿態重返台灣市場。三款皆為全球三菱近年主推的重要產品，外界也期待這批新車能替台灣品牌形象帶來新氣象。

▲Destinator將以國產方式進軍7人座戰場。

國產產品線方面，中華三菱也將追加一款全新7人座休旅Destinator，也就是5人座的Xforce放大版，Destinator 將以空間、價格帶及國產生產優勢作為主力賣點，剛好補齊國產舊Outlander即將離場的空缺。