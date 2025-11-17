ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

記者徐煜展／綜合報導

從賽道萃取經驗，到最新於日本道路上開始測試，日本TOYOTA開始為全新的新能源動力鋪陳，採用的是以氫氣來驅動1.6升渦輪增壓引擎，顯示該品牌正全力推進氫燃燒內燃機技術，而非完全倚賴電動車。

▲TOYOTA日前就開始測試GR Corolla、GR Yaris氫能源車款。

事實上，TOYOTA早就在賽道測試氫能源新技術，當時GR Corolla、GR Yaris都是示範車款，而如今日本道路近期更捕獲到搭載氫能源動力的Corolla Cross測試車。

測試車外觀仍維持 Corolla Cross 既有的設計語彙，但底盤高度略微提高，推測與大型氫氣罐配置有關。目的就是為了將早期的156公升氫氣提升至171公升有關。

▲動力來自1.6升渦輪結合氫能源技術。

這套動力基礎源自GR Yaris的1.6升三缸渦輪引擎，但燃料系統已調整為高壓氫氣噴射，並搭配新開發的 DAT 自排變速箱，使駕駛介面更貼近一般消費者習慣。

TOYOTA已在多款試驗車與賽車中驗證氫燃燒引擎的可行性，而這次測試車的曝光，代表技術正朝日常道路使用邁進。隨著氫氣補充站逐步擴建，若成本、安全性及續航水平能持續改善，有望看到氫能源車款普及到一般的市售量產車。

