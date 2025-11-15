【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

各品牌抓緊時間不僅為2025年底銷量衝刺，也開始為2026年布局，尤其台灣明年重點新車第6代TOYOTA RAV4，澳洲已經搶先公開車型售價；台灣Hyundai Tucson L又有新選擇，推出客車版搶市，還有享有10萬舊換新補貼；中華三菱開始布局新車大軍，除了Xforce今年登台外，全新的Destinator也有望以國產身分進軍7人座市場。

▲新一代TOYOTA RAV4海外售價出爐，台灣已經有不少經銷商準備搶單。

本周重點消息就屬新一代TOYOTA RAV4終於公開售價（連結），北美、日本預計12月開賣，大陸則落在11月底的廣州車展，而澳洲市場則先一步釋出車型與售價，澳洲僅提供2.5升油電與2.5升PHEV插電式油電，當地售價折合新台幣約97萬起。

▲中華三菱新車大軍即將集結，涵蓋大中小熱門級距。

中華三菱要在2025年底開始火力全開（連結），今年底會有Xforce國產小休旅進攻70～80萬級距，而採用同平台的Destinator 7人座也有望在明年以國產身分來補上Outlander戰略位置，而新一代Outlander則會用PHEV油電動力於明年以進口方式導入。

▲Hyundai Tucson L客車版上市！新車型享有10萬舊換新補貼。

搶攻多元計程車、小黃運將市場！台灣南陽Hyundai於11月14日推出Tucson L客車版（連結），售價111.9萬起，隨著客車版新車上市，也能吃到政府最香的10萬舊換新補貼，並還針對小黃運將提供多項的優惠與保固服務。

▲LEXUS RZ將於11月底上市，有望跟進TOYOTA bZ4X調降售價。

台灣LEXUS RZ改款電動車準備在11月來襲（連結），台灣將導入三款車型，RZ 500e 豪華版、RZ 500e 旗艦版以及RZ 550e F Sport 版。預計於11月底正式上市，目前展間已開放預訂，雙生車TOYOTA bZ4X日前已降價8萬上市，新LEXUS RZ是否會跟進降價也是不少車迷關注議題。