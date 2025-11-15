ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

各品牌抓緊時間不僅為2025年底銷量衝刺，也開始為2026年布局，尤其台灣明年重點新車第6代TOYOTA RAV4，澳洲已經搶先公開車型售價；台灣Hyundai Tucson L又有新選擇，推出客車版搶市，還有享有10萬舊換新補貼；中華三菱開始布局新車大軍，除了Xforce今年登台外，全新的Destinator也有望以國產身分進軍7人座市場。

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲新一代TOYOTA RAV4海外售價出爐，台灣已經有不少經銷商準備搶單。

本周重點消息就屬新一代TOYOTA RAV4終於公開售價（連結），北美、日本預計12月開賣，大陸則落在11月底的廣州車展，而澳洲市場則先一步釋出車型與售價，澳洲僅提供2.5升油電與2.5升PHEV插電式油電，當地售價折合新台幣約97萬起。

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲中華三菱新車大軍即將集結，涵蓋大中小熱門級距。

中華三菱要在2025年底開始火力全開（連結），今年底會有Xforce國產小休旅進攻70～80萬級距，而採用同平台的Destinator 7人座也有望在明年以國產身分來補上Outlander戰略位置，而新一代Outlander則會用PHEV油電動力於明年以進口方式導入。

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Hyundai Tucson L客車版上市！新車型享有10萬舊換新補貼。

搶攻多元計程車、小黃運將市場！台灣南陽Hyundai於11月14日推出Tucson L客車版（連結），售價111.9萬起，隨著客車版新車上市，也能吃到政府最香的10萬舊換新補貼，並還針對小黃運將提供多項的優惠與保固服務。

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲LEXUS RZ將於11月底上市，有望跟進TOYOTA bZ4X調降售價。

台灣LEXUS RZ改款電動車準備在11月來襲（連結），台灣將導入三款車型，RZ 500e 豪華版、RZ 500e 旗艦版以及RZ 550e F Sport 版。預計於11月底正式上市，目前展間已開放預訂，雙生車TOYOTA bZ4X日前已降價8萬上市，新LEXUS RZ是否會跟進降價也是不少車迷關注議題。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4Volvo三菱XforceLand CruiserEX30

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

推薦閱讀

182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

最新文章

台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥2025-11-15

【周焦點】6代TOYOTA RAV4售價出爐2025-11-15

Peugeot「最新鋼砲概念車」登場2025-11-15

保時捷推致敬台灣之美911特仕車2025-11-15

Audi首款F1賽車設計識別正式公開2025-11-14

台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市2025-11-14

台灣Audi「新年式雙旗艦休旅上市」2025-11-14

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」2025-11-14

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內2025-11-14

吉普牧馬人越野休旅將推特仕版2025-11-13

熱門文章

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」2025-11-14

台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市2025-11-14

Peugeot「最新鋼砲概念車」登場2025-11-15

保時捷推致敬台灣之美911特仕車2025-11-15

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內2025-11-14

Audi首款F1賽車設計識別正式公開2025-11-14

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

麥拉倫首款高性能休旅車即將現身2025-11-13

相關新聞

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

讀者迴響

熱門文章

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366