ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

▲TOYOTA豐田第6代RAV4休旅車。（圖／記者張慶輝攝）

▲新一代TOYOTA RAV4澳洲率先公布售價！漲幅最高12%。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4終於公開神秘的售價！率先在澳洲市場公布車型，不過隨著新科技與新動力導入，澳洲新一代RAV4價格也同步上調，平均漲幅大約10% 到 12%。台灣市場上，經銷端正在出清5代RAV4，更有消息表示，台灣約莫在明年3月左右導入新一代RAV4。

▲第6代TOYOTA RAV4於桃園機場卸貨被捕捉！（圖／AI示意圖合成）

▲澳洲提供多達11款車型，共有2.5升油電與PHEV。

澳洲新一代RAV4僅提供油電動力，包含基本的2.5升油電與2.5升PHEV插電式油電，共有11款車型，2.5升油電可選擇2WD與4WD車型，售價45,990～60,340澳幣，折合新台幣97～127萬。澳洲售價出爐也剛好對應到日前北美原廠透露RAV4門檻落在3萬美金左右，折合新台幣約96萬。

至於列為高規的PHEV車型售價從58,840～66,340澳幣不等，折合新台幣124～139萬。平均來說，澳洲新一代RAV4漲幅約落在 8%～12% 之間。

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代RAV4科技、內裝都有大幅進步，且油耗更省油。

Hybrid採用 2.5 升四缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出約 143 kW（約 193 匹馬力），油耗表現更優，官方宣稱比前代更省約 5%。

Plug-in Hybrid 插電油電動力（PHEV）同樣搭載 2.5 升引擎，但加上前後雙馬達，AWD 版本最大綜效輸出達 227 kW（約 304 匹馬力），配備 22.7 kWh 鋰電池，純電續航約 100 公里（WLTP 標準）。

新一代TOYOTA RAV4澳洲車型售價

車型 驅動型式 價格（澳幣） 約合新台幣（萬元）
RAV4 GX Hybrid 2WD $45,990 約 97 萬元
RAV4 GX Hybrid AWD $49,340 約 104 萬元
RAV4 GXL Hybrid 2WD $48,990 約 103 萬元
RAV4 GXL Hybrid AWD $52,340 約 110 萬元
RAV4 Edge Hybrid AWD $55,340 約 116 萬元
RAV4 XSE Hybrid AWD $58,340 約 123 萬元
RAV4 Cruiser Hybrid 2WD $56,990 約 120 萬元
RAV4 Cruiser Hybrid AWD $60,340 約 127 萬元
RAV4 XSE PHEV 2WD $58,840 約 124 萬元
RAV4 XSE PHEV AWD $63,340 約 133 萬元
RAV4 GR Sport PHEV AWD $66,340 約 139 萬元

 

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好感男VS反好感男的晨間習慣

推薦閱讀

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

最新文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」2025-11-10

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

熱門文章

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

相關新聞

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

讀者迴響

熱門文章

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366