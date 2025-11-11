第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

▲新一代TOYOTA RAV4澳洲率先公布售價！漲幅最高12%。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4終於公開神秘的售價！率先在澳洲市場公布車型，不過隨著新科技與新動力導入，澳洲新一代RAV4價格也同步上調，平均漲幅大約10% 到 12%。台灣市場上，經銷端正在出清5代RAV4，更有消息表示，台灣約莫在明年3月左右導入新一代RAV4。

▲澳洲提供多達11款車型，共有2.5升油電與PHEV。

澳洲新一代RAV4僅提供油電動力，包含基本的2.5升油電與2.5升PHEV插電式油電，共有11款車型，2.5升油電可選擇2WD與4WD車型，售價45,990～60,340澳幣，折合新台幣97～127萬。澳洲售價出爐也剛好對應到日前北美原廠透露RAV4門檻落在3萬美金左右，折合新台幣約96萬。

至於列為高規的PHEV車型售價從58,840～66,340澳幣不等，折合新台幣124～139萬。平均來說，澳洲新一代RAV4漲幅約落在 8%～12% 之間。

▲新一代RAV4科技、內裝都有大幅進步，且油耗更省油。

Hybrid採用 2.5 升四缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出約 143 kW（約 193 匹馬力），油耗表現更優，官方宣稱比前代更省約 5%。

Plug-in Hybrid 插電油電動力（PHEV）同樣搭載 2.5 升引擎，但加上前後雙馬達，AWD 版本最大綜效輸出達 227 kW（約 304 匹馬力），配備 22.7 kWh 鋰電池，純電續航約 100 公里（WLTP 標準）。

新一代TOYOTA RAV4澳洲車型售價