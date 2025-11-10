Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Honda S2000 雖然停產已經整整 15 年，但這款前中置後驅的經典跑車仍在車迷心中佔有不可取代的位置。雖然原廠仍在考慮是否推出後繼車款，但改裝界顯然早已等不及。來自美國洛杉磯的 Bulletproof Automotive 以極高的工藝水準與創意手法，打造出一輛徹底重生的 S2000，並命名為「BP25」，象徵品牌創立 25 週年的紀念作品，也代表這款經典重返性能舞台。

這輛 BP25 的核心在於全新 2.0 升直列四缸引擎，搭配 Vortech V2-Si 機械增壓器，最高轉速可達 10,000 rpm，峰值輸出超過 580 匹馬力。為了應對如此高轉速與高壓縮需求，動力系統採用 Amuse 全鈦合金排氣套件（含排氣歧管），搭配 Injector Dynamics 高流量噴油嘴與 Science of Speed 專用賽車熱交換系統，確保燃燒效率與穩定性同時兼顧。

變速系統沿用 Honda AP2 六速手排，搭配短行程排檔機構與 ACT 輕量化飛輪，動力經由 ASM 與 Drexler 的限滑差速器傳遞至後輪，展現純正後驅跑車的操控特性。懸吊系統則升級為 Top Secret Super Dampers 可調避震器，並混合 J’s Racing、Spoon 及 EVS 等品牌零件，兼顧賽道穩定與日常可用性。

外觀部分，BP25 採用 Varis Dark Panther 寬體套件，全車以碳纖維打造包含前保、葉子板、引擎蓋與後尾翼等空力套件，尾廂蓋同樣輕量化處理。車身塗裝則選用 Lamborghini Balloon White 珍珠白，向 Bulletproof 第一輛 Concept One 致敬。

輪圈部分採用自家設計的 19 吋 BP-RW Evolution 鋁圈，靈感源自日本傳統金屬工藝「槌目（Tsuchime）」紋理，搭配 295/30ZR19 Toyo Proxes R888R 半熱熔胎，背後隱藏 Brembo Pista 煞車系統，前六活塞、後四活塞的配置充分對應其超過 500 匹的動力輸出。

內裝同樣維持極高競技氛圍，導入 Bride RS-G 限量版賽車座椅、Mugen 防滾籠與方向盤，並配有 Willians FIA 認證安全帶。車艙鋪陳以黑色 Alcantara 為主，延伸至儀表台、門板與車頂，營造專屬的賽車質感。

Bulletproof Automotive 表示，BP25 不僅是一輛展示作品，更象徵品牌 25 年來對於改裝文化的極致詮釋。它代表著 S2000 精神的延續，也向過去那個自然進氣高轉速時代致敬。這輛車已於今年在美國拉斯維加斯 SEMA 改裝車展正式亮相，展期至 11 月 7 日止，吸引眾多改裝愛好者與媒體目光。

雖然 Honda 原廠仍未確認是否開發新一代 S2000，但像 BP25 這樣的作品，再次證明這款跑車的潛力仍然無窮。當經典與創意結合，即使 15 年過去，S2000 依舊能以最純粹的機械魅力，再次點燃駕駛者心中的熱血。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

Honda本田S2000跑車汽車新車改裝BulletproofAutomotive

