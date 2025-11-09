賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

▲台灣賓士近期將展開「星動樂園」新車體驗活動，「電動大G」G 580也將在活動中現身。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz賓士即將於近期展開「星動樂園」新車體驗活動，車迷不僅能近距離體驗賓士的各項最新科技，還有機會在專業教練帶領下親身試駕賓士車款，其中11/14台北站還請到金曲獎最佳樂團「宇宙人」開唱打響開幕站，中部場則有「鳳小岳」與「壓克力柿子」，南部場則是由「理想混蛋」壓軸，無論是車迷或歌迷都不能錯過。

▲台灣賓士力邀宇宙人樂團開唱打響台北開幕戰，中部與南部也都有知名樂團站台演出。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

此次星動樂園分為「LAND、SEA、AIR」3大主題，LAND主要強調賓士車款如何運用先進科技征服多樣地形，並突顯其性能與穩定操控，SEA則讓車迷能親身感受賓士車款獨有的放鬆模式，AIR則能和AI智能科技互動，透過「你好賓士」的提示詞喚醒語音助理，讓開車過程中的一切都交由貼心夥伴處理，完成體驗後可獲得扭蛋一枚，獎項包括限量品牌嘻哈熊、尚未上市的三芒星托特包等，現場也有販各式售原廠精品。

▲活動中將有超過10款賓士新車提供帶隊試駕體驗，名額有限報名要快。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

現場除了展示有「電動大G」G 580、最新性能旗艦AMG GT63 S E Performance外，只要在台灣賓士官方社群活動貼文下留言「我想試駕賓士」，就能獲得星動樂園試駕報名資訊，有超過10款車輛可依個人喜好選擇，全程由專業教練引導帶隊，名額有限額滿為止。

在各式最新車款之外，台灣賓士還力邀多組知名樂團演出，包括11／14台北場的宇宙人、11／21台中場的鳳小岳與壓克力柿子、12／5高雄場的理想混蛋等，只要現場加入台灣賓士官方社群，就能免費入場參加星光派對，現場還設有限定美食攤位，讓車迷粉絲聽覺、視覺、觸覺與味覺都能獲得滿足。

Mercedes-Benz 星動樂園活動資訊

(加入台灣賓士官方社群，即可免費入場)