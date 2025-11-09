ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

▲賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士近期將展開「星動樂園」新車體驗活動，「電動大G」G 580也將在活動中現身。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz賓士即將於近期展開「星動樂園」新車體驗活動，車迷不僅能近距離體驗賓士的各項最新科技，還有機會在專業教練帶領下親身試駕賓士車款，其中11/14台北站還請到金曲獎最佳樂團「宇宙人」開唱打響開幕站，中部場則有「鳳小岳」與「壓克力柿子」，南部場則是由「理想混蛋」壓軸，無論是車迷或歌迷都不能錯過。

▲賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士力邀宇宙人樂團開唱打響台北開幕戰，中部與南部也都有知名樂團站台演出。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

此次星動樂園分為「LAND、SEA、AIR」3大主題，LAND主要強調賓士車款如何運用先進科技征服多樣地形，並突顯其性能與穩定操控，SEA則讓車迷能親身感受賓士車款獨有的放鬆模式，AIR則能和AI智能科技互動，透過「你好賓士」的提示詞喚醒語音助理，讓開車過程中的一切都交由貼心夥伴處理，完成體驗後可獲得扭蛋一枚，獎項包括限量品牌嘻哈熊、尚未上市的三芒星托特包等，現場也有販各式售原廠精品。

▲賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲活動中將有超過10款賓士新車提供帶隊試駕體驗，名額有限報名要快。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

現場除了展示有「電動大G」G 580、最新性能旗艦AMG GT63 S E Performance外，只要在台灣賓士官方社群活動貼文下留言「我想試駕賓士」，就能獲得星動樂園試駕報名資訊，有超過10款車輛可依個人喜好選擇，全程由專業教練引導帶隊，名額有限額滿為止。

在各式最新車款之外，台灣賓士還力邀多組知名樂團演出，包括11／14台北場的宇宙人、11／21台中場的鳳小岳與壓克力柿子、12／5高雄場的理想混蛋等，只要現場加入台灣賓士官方社群，就能免費入場參加星光派對，現場還設有限定美食攤位，讓車迷粉絲聽覺、視覺、觸覺與味覺都能獲得滿足。

Mercedes-Benz 星動樂園活動資訊
(加入台灣賓士官方社群，即可免費入場)

地點 星光派對開放時間 星動樂園開放時間
台北站｜台北文創園區 – 文化廣場 11/14 (五)
18:30 – 20:30		 11/14 (五)
11:00 – 20:30
(臺北市信義區菸廠路88號)   11/15 (六)
11:00 – 20:30
    11/16 (日)
11:00 – 20:30
台中站｜台中歌劇院廣場 11/21 (五)
18:30 – 20:30		 11/21 (五)
17:00 – 20:30
(臺中市西屯區惠來路二段101號)   11/22 (六)
11:00 – 20:30
    11/23 (日)
11:00 – 20:30
高雄站｜高雄流行音樂中心-海風廣場 12/05 (五)
18:30 – 20:30		 12/05 (五)
17:00 – 20:30
(高雄市鹽埕區真愛路1號)   12/06 (六)
11:00 – 20:30
    12/07 (日)
11:00 – 20:30

►台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

►太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Mercedes-Benz賓士台灣星動樂園宇宙人鳳小岳汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【命懸一線】狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　騎士急攔車救援

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

賓士北中南新車體驗活動即將開跑2025-11-09

Suzuki越野車Jimny融入TOYOTA風格2025-11-09

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

Honda宣布開發全新V6油電動力2025-11-08

賓利首款後輪驅動歐陸GT預告回歸2025-11-08

Audi全球銷量持續走跌新車也救不了2025-11-07

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

Suzuki越野車Jimny融入TOYOTA風格2025-11-09

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價2025-11-06

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

Honda宣布開發全新V6油電動力2025-11-08

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車2025-11-06

相關新聞

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」！　日氣象廳路徑曝登台時間點

鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」！　日氣象廳路徑曝登台時間點

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

鳳凰升級超級颱風！　菲律賓預測「穿越台灣」最新路徑曝光

鳳凰升級超級颱風！　菲律賓預測「穿越台灣」最新路徑曝光

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366