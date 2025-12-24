Hyundai傳「大改款中型房車開發中」！第9代Sonata無懼休旅車熱潮

圖文／7Car 小七車觀點

在全球車市持續向 SUV 靠攏的趨勢下，主流中型房車的市場能見度早已不如以往，但 Hyundai 仍還不打算讓這個級距就此退場。來自外媒最新消息指出，Hyundai 正積極投入第 9 代 Sonata 的開發工作，代表這款有悠久歷史並扮演品牌關鍵角色的中型房車，仍將持續留在產品線之中。

相關報導指出，第 9 代 Hyundai Sonata 在設計語彙上將保有復古的前衛造型，預計導入應用在新世代 Hyundai Nexo 上的 Art of Steel 設計語言，另一方面也會追溯至 1980 年代中期初代 Sonata 的造型精神，試圖在未來感與歷史連結之間取得平衡。

現行第 8 代 Sonata 自 2019 年登場以來，皆以大膽且前衛的線條引起高度討論，雖然 Hyundai 已在 2023 年進行一次幅度不小的改款，但整體造型至今仍屬於高度兩極化，並未真正轉化為一致性的市場共識。

依目前流出的訊息來看，第 9 代 Sonata 將採取類似 Ioniq 5 與 N Vision 74 概念車的手法，將經典線條轉化為現代比例與曲面設計。這兩款作品都曾借鑑 1970 年代 Pony 車系，特別是 Giorgetto Giugiaro 操刀的 Pony Coupe。未來套用在 Sonata 身上，可能意味著車身輪廓將趨於方正，但線條更銳利，並透過現代鈑件折線重新詮釋初代車型的幾何感。

動力方面，第 9 代 Sonata 將不再提供純內燃機版本，預期全面轉向油電混合與插電式油電混合動力系統。至於是否會採用全新系統，或是沿用既有集團技術，目前仍未有明確說法。

Sonata 今年在美國市場前 11 個月的交車量較去年同期下滑 12%，11 月單月更出現約 42% 的跌幅。面對這樣的現實，Hyundai 顯然把希望寄託在下一世代產品之上，期望透過更清晰的設計方向與動力策略，替 Sonata 這個老字號重新注入生命力。