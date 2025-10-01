預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

▲和泰正式展開小改款bZ4X接單活動，預售價136萬。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（1）日宣布，正式展開小改款bZ4X電動休旅的接單活動，並為其開出136萬的預售價（多退少不補），相當於是維持與25年式相同的價格，不過在動力及續航力上都有顯著提升，內外也增加了多項全新配備，產品力有感升級且價格帶下殺後，預期將會搶食原本在觀望國產電動休旅的客群。

▲小改款bZ4X車頭變化幅度頗大，車側防刮材質也改為烤漆處理。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

小改款bZ4X在外型上換搭全新世代車頭設計，分離式前車燈新增了AHS智慧遠光燈自動遮蔽系統，車側輪拱改為烤漆處理，再搭上全新18吋鋁圈，車尾則是鴨尾擾流板上緣高度提升5mm，讓穩定性、續航力、空力和視覺都有所提升，車色在星河鈦、鉑鑽白與貴族黑外，還新增了綻曜籃，選項更豐富。

▲車內改搭14吋影音主機，並多了64色氣氛燈與V2L供電功能。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

車內在原有的格局上，將影音主機升級至14吋，並提供雙無線充電板，此外還新增了64色氣氛燈，空調也有PM 2.5濾網與nanoe X負離子淨化功能，更重要的是，此次後車廂多了110V供電V2L功能，對於喜好戶外活動的車主來說相當實用。

▲小改款bZ4X在動力與續航力上都有顯著提升。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

動力與續航是小改款bZ4X的最大亮點，電池組容量升級至74.7kWh，使得續航力從626大幅提升至743公里（NEDC標準），CCS1快充最高功率提升至160kW，充電至80%僅需28分鐘，另外馬達效能也有所提升，使得最大馬力從204匹提升至227匹，扭力為27.4公斤米，搭配4段式再生煞車制動系統（附控制撥片），能帶來更好的能耗表現與駕駛體驗，安全性方面不僅維持原本的高規格配置，此次也新增了底盤透視功能，能有效避免電池意外碰撞。