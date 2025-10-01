ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

▲預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲和泰正式展開小改款bZ4X接單活動，預售價136萬。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（1）日宣布，正式展開小改款bZ4X電動休旅的接單活動，並為其開出136萬的預售價（多退少不補），相當於是維持與25年式相同的價格，不過在動力及續航力上都有顯著提升，內外也增加了多項全新配備，產品力有感升級且價格帶下殺後，預期將會搶食原本在觀望國產電動休旅的客群。

▲歐規公布改款新bZ4X售價，台灣約莫明年導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款bZ4X車頭變化幅度頗大，車側防刮材質也改為烤漆處理。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

小改款bZ4X在外型上換搭全新世代車頭設計，分離式前車燈新增了AHS智慧遠光燈自動遮蔽系統，車側輪拱改為烤漆處理，再搭上全新18吋鋁圈，車尾則是鴨尾擾流板上緣高度提升5mm，讓穩定性、續航力、空力和視覺都有所提升，車色在星河鈦、鉑鑽白與貴族黑外，還新增了綻曜籃，選項更豐富。

▲歐規公布改款新bZ4X售價，台灣約莫明年導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內改搭14吋影音主機，並多了64色氣氛燈與V2L供電功能。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

車內在原有的格局上，將影音主機升級至14吋，並提供雙無線充電板，此外還新增了64色氣氛燈，空調也有PM 2.5濾網與nanoe X負離子淨化功能，更重要的是，此次後車廂多了110V供電V2L功能，對於喜好戶外活動的車主來說相當實用。

▲歐規公布改款新bZ4X售價，台灣約莫明年導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款bZ4X在動力與續航力上都有顯著提升。（示意圖／翻攝自TOYOTA，實車以和泰販售式樣為準。）

動力與續航是小改款bZ4X的最大亮點，電池組容量升級至74.7kWh，使得續航力從626大幅提升至743公里（NEDC標準），CCS1快充最高功率提升至160kW，充電至80%僅需28分鐘，另外馬達效能也有所提升，使得最大馬力從204匹提升至227匹，扭力為27.4公斤米，搭配4段式再生煞車制動系統（附控制撥片），能帶來更好的能耗表現與駕駛體驗，安全性方面不僅維持原本的高規格配置，此次也新增了底盤透視功能，能有效避免電池意外碰撞。

項目 規格
全長 (mm) 4,690
全寬 (mm) 1,860
全高 (mm) 1,650
軸距 (mm) 2,850
最大馬力 (ps) 227
最大扭力 (kg-m) 27.4
型式 鋰離子電池
電池容量 (kWh) 74.7
純電里程 (km) 743 (NEDC)
直流 (DC) 充電孔規格 CCS1
交流 (AC) 充電孔規格 SAE J1772
前懸吊系統 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿
後懸吊系統 獨立雙A臂式 附防傾平衡桿
煞車系統 四輪碟煞 附智能輔助煞車系統
  (ABS EBD BAS BOS)
輪胎規格 235/60 R18

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車SUV汽車新車特價優惠小改款

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

