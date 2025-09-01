台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

▲不受關稅議題影響，Tesla特斯拉Model Y本月掛牌數衝上第2名。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣8月新車銷量出爐，在台美關稅結果尚未出爐、貨物稅減免實施日未定、以及民俗月到來等多重負面因素衝擊之下，總市場規模只有29,460輛，僅次於今年2月的27,515輛，也比7月少了17%；儘管今年迄今多數品牌都呈現衰退趨勢，尤其進口車受關稅影響最深，但Tesla特斯拉的車主們沒在怕，本月到港新車仍是交得嚇嚇叫！

2025年8月台灣新車銷量TOP10（不含商用車）

排名 品牌 車名 台數 1 TOYOTA Corolla CROSS 3,417 2 TESLA MODEL Y 1,879 3 TOYOTA RAV4 1,251 4 TOYOTA YARIS CROSS 1,203 5 LEXUS NX 970 6 TOYOTA ALTIS 639 7 HONDA HR-V 625 8 HONDA CR-V 490 9 LEXUS RX 488 10 MAZDA CX-5 482 總市場 29,460

▲雖然Corolla Cross較7月有明顯衰退，仍以超過3千台的亮眼成績穩居冠軍。（圖／資料照）

在TOYOTA陣營方面，銷售主力Corolla Cross雖然相較上月有明顯衰退，仍是以3,417輛穩居冠軍，而進口休旅RAV4也以1,251輛排在第3位，國產跨界休旅Yaris Cross則以1,203輛緊跟在後，另外國產房車Corolla ALTIS持續穩定發揮，以639輛排在第6位，全品牌較7月衰退17.1%，但比去年同期多出12.3%。

▲Honda HR-V在有了e:HEV油電動力加持後，本月表現依舊優於大哥CR-V。（圖／資料照）

本月Honda依舊是「二哥超過大哥」的局面，有了e:HEV油電動力加持的HR-V以625輛排在第7位，CR-V則以490輛排在第8位，兩者都較7月有所衰退；儘管關稅對進口車有顯著影響，不過Mazda馬自達CX-5在本月仍繳出482輛的成績擠進第10名。

▲台灣特斯拉日前已針對關稅議題表態，車主也不受外界因素影響照常交車。（圖／資料照）

另一個關稅議題的焦點品牌Tesla特斯拉，在8月迎來大船入港，共有1,879輛Model Y新車掛牌，顯見多數車主並不受相關議題影響交車時程，台灣特斯拉也在日前表示「關稅降幅並非新車訂價唯一因素」，且沒有任何移產計畫，僅針對Model 3提供現貨車優惠、以及Model Y新車給予保險補貼。

▲儘管改款後的對手來勢洶洶，不過TOYOTA TownAce仍相當受市場歡迎。（圖／資料照）

在國產輕商用車大戰方面，本月是由TOYOTA TownAce以1,382輛拿下領先，CMC中華車的J Space則以1,181輛緊追在後，雙方今年累積銷量差距目前僅有555輛，隨時都有翻盤的機會，也將會是下半年的精采看點。

▲Lexus幾乎沒有受到關稅衝擊，甚至全品牌仍呈現正成長趨勢。（圖／資料照）

儘管德系豪華品牌普遍受關稅影響出現明顯衰退，不過日系的Lexus仍有亮眼表現，不僅NX以970輛排在第5名，就連RX也繳出488輛站上第9名，全品牌更是較7月成長9.2%，年度銷量與主要競爭對手有近5,000輛差距，要連霸豪華車市冠軍應該沒有太多懸念。