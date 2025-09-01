台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

▲不受關稅議題影響，Tesla特斯拉Model Y本月掛牌數衝上第2名。（圖／資料照）
記者張慶輝／綜合報導
台灣8月新車銷量出爐，在台美關稅結果尚未出爐、貨物稅減免實施日未定、以及民俗月到來等多重負面因素衝擊之下，總市場規模只有29,460輛，僅次於今年2月的27,515輛，也比7月少了17%；儘管今年迄今多數品牌都呈現衰退趨勢，尤其進口車受關稅影響最深，但Tesla特斯拉的車主們沒在怕，本月到港新車仍是交得嚇嚇叫！
2025年8月台灣新車銷量TOP10（不含商用車）
|排名
|品牌
|車名
|台數
|1
|TOYOTA
|Corolla CROSS
|3,417
|2
|TESLA
|MODEL Y
|1,879
|3
|TOYOTA
|RAV4
|1,251
|4
|TOYOTA
|YARIS CROSS
|1,203
|5
|LEXUS
|NX
|970
|6
|TOYOTA
|ALTIS
|639
|7
|HONDA
|HR-V
|625
|8
|HONDA
|CR-V
|490
|9
|LEXUS
|RX
|488
|10
|MAZDA
|CX-5
|482
|總市場
|29,460
▲雖然Corolla Cross較7月有明顯衰退，仍以超過3千台的亮眼成績穩居冠軍。（圖／資料照）
在TOYOTA陣營方面，銷售主力Corolla Cross雖然相較上月有明顯衰退，仍是以3,417輛穩居冠軍，而進口休旅RAV4也以1,251輛排在第3位，國產跨界休旅Yaris Cross則以1,203輛緊跟在後，另外國產房車Corolla ALTIS持續穩定發揮，以639輛排在第6位，全品牌較7月衰退17.1%，但比去年同期多出12.3%。
▲Honda HR-V在有了e:HEV油電動力加持後，本月表現依舊優於大哥CR-V。（圖／資料照）
本月Honda依舊是「二哥超過大哥」的局面，有了e:HEV油電動力加持的HR-V以625輛排在第7位，CR-V則以490輛排在第8位，兩者都較7月有所衰退；儘管關稅對進口車有顯著影響，不過Mazda馬自達CX-5在本月仍繳出482輛的成績擠進第10名。
▲台灣特斯拉日前已針對關稅議題表態，車主也不受外界因素影響照常交車。（圖／資料照）
另一個關稅議題的焦點品牌Tesla特斯拉，在8月迎來大船入港，共有1,879輛Model Y新車掛牌，顯見多數車主並不受相關議題影響交車時程，台灣特斯拉也在日前表示「關稅降幅並非新車訂價唯一因素」，且沒有任何移產計畫，僅針對Model 3提供現貨車優惠、以及Model Y新車給予保險補貼。
▲儘管改款後的對手來勢洶洶，不過TOYOTA TownAce仍相當受市場歡迎。（圖／資料照）
在國產輕商用車大戰方面，本月是由TOYOTA TownAce以1,382輛拿下領先，CMC中華車的J Space則以1,181輛緊追在後，雙方今年累積銷量差距目前僅有555輛，隨時都有翻盤的機會，也將會是下半年的精采看點。
▲Lexus幾乎沒有受到關稅衝擊，甚至全品牌仍呈現正成長趨勢。（圖／資料照）
儘管德系豪華品牌普遍受關稅影響出現明顯衰退，不過日系的Lexus仍有亮眼表現，不僅NX以970輛排在第5名，就連RX也繳出488輛站上第9名，全品牌更是較7月成長9.2%，年度銷量與主要競爭對手有近5,000輛差距，要連霸豪華車市冠軍應該沒有太多懸念。
讀者迴響