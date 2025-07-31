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Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

▲影片來源：Suzuki Global

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）今（31）日發表新GSX-R1000、GSX-R1000R公升級仿賽重機，車友俗稱「大阿魯」重新回歸市場！今年也是Suzuki自1985年推出GSX-R750以來，GSX-R系列問世40周年，儘管Suziki於2022年退出MotoGP賽事，但此次「大阿魯」回歸，不僅排放通過Euro5+規範，還升級電控系統、空力套件，讓這款公升級仿賽重機能持續販售。

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki發表2026 GSX-R1000、GSX-R1000，針對引擎、電控系統升級，通過Euro 5+排放標準，共有3車色及 40周年記念塗裝。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

新GSX-R1000、GSX-R1000R此次針對引擎進行優化，包括噴油嘴（主噴油嘴的噴孔數量從10孔減為8孔）、缸頭（進排氣優化）、凸輪軸、汽門、活塞（短活塞裙、DLC塗層活塞銷）、曲軸（曲軸頸加粗）等腹內零件都有升級，壓縮比從13.2:1提高到 13.8:1，其中最大汽門揚程不變、但變更揚程曲線、減少凸輪軸重疊角，另外也加寬凸輪軸鏈條提升耐用度，最大馬力為192匹／13,200rpm、最大扭力11.2公斤米／11,000rpm，較先前下修7匹／0.77公斤米，原廠還換上新的鈦合金排氣管，告別先前碩大的雞腿管外型。

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲原廠針對腹內引擎優化，壓縮比也從先前13.2:1提高到13.8:1。

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新GSX-R1000、GSX-R1000R在車身兩側、油箱及鑰匙上具有40周年記念標誌。

新一代GSX-R1000、GSX-R1000R共提供3款車色塗裝，並在車身兩側、油箱及鑰匙上具有40周年記念標誌，座椅與排氣管也鑲有GSX-R字樣，原廠也在車頭增添碳纖維定風翼，增添空氣力學表現，車架則維持不變，同時電池也升級為ELIIY Power鋰電池。

電控系統方面，新GSX-R1000、GSX-R1000R也增添了車頭防浮舉抑制系統，同時IMU六軸感知器與輪速感知器可偵測車輛傾角與速度，具有彎道TCS循跡控制系統。在通過Euro5+規範下，也意味著GSX-R1000、GSX-R1000R有望導入台灣市場。

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲2026 GSX-R1000、GSX-R1000。（圖／翻攝自Suzuki）

▲除了增添車頭碳纖維定風翼外，電控系統也增添彎道TCS、車頭防浮舉抑制系統。

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