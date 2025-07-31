Gogoro「無聲機車海」將首度移師高雄！千人辦桌、夜騎9／20登場

▲在去年「百Go夜行」重現台北橋無聲機車瀑布，今年Gogoro將首度移師高雄舉行。（圖／資料照）



記者林鼎智／綜合報導

Gogoro即將營運滿10周年，今（31）日也預告年度電車盛事「百Go夜行」將首度移師高雄，將於9月20日在高雄港大港倉登場。今年「百Go夜行」將結合高雄在地文化與港灣風情，活動將包括由內門「阿隆師」掌廚的千人大辦桌、港都限定美食市集、金曲卡司開唱、趣味抽獎及壓軸電車夜騎盛況。

「百Go夜行」為每年電車專屬的派對，今年也是Gogoro營運十周年，更移師高雄回應中南部車友期待，許多車主熱烈回應，其中千人港灣大辦桌報名開賣僅5天即完售，展現電車車主的驚人凝聚力。Gogoro也預告今年「百Go夜行」將邀請金曲卡司蕭煌奇、J.Sheon、李竺芯等人氣歌手輪番演出，將帶來港都熱情夜晚。

▲今年也是Gogoro營運十週年，首度移師高雄回應中南部車友期待，將有千人大辦桌、金曲歌手卡司與電車夜騎。



Gogoro持續綠色運具發展，截至目前為止，GoStation換電站在高雄市覆蓋率高達95.8%，帶給車主更便利的騎乘體驗。另外，GoShare移動共享服務自2021年於高雄上線以來，累積總騎乘數超過200萬旅次，累積總騎乘公里突破880萬公里，相當於繞地球近220圈。

2025「快閃高雄港 百GO夜行」

時間｜2025/9/20（六）16:30 - 23:30

地點｜高雄港 大港倉（高雄市鼓山區蓬萊路1之15號）

