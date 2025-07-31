藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

▲藍寶堅尼輕量化油電小牛Temerario Alleggerita登台，該套件選配價288萬起，加上基本車價輕鬆突破2,000萬大關。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼今年初全新油電小牛登台後（報導請點此），藍寶堅尼（Lamborghini）總代理嘉鎷興業今（31）日再帶來Temerario Alleggerita，透過Alleggerita輕量化套件讓原本1,690公斤的車重再減輕25公斤以上，該套件的選配價也相當驚人，來到288萬起，結合油電小牛的基本車價（1,798萬起），輕鬆突破2,000萬門檻。

▲Alleggerita輕量化套件包括引擎室飾蓋亮面碳纖維、後尾翼亮面碳纖維、亮面碳纖維前下擾流、車身亮面輕量化套件，原廠稱可減輕25公斤以上。



油電小牛的Alleggerita輕量化套件包括引擎室飾蓋亮面碳纖維、後尾翼亮面碳纖維、亮面碳纖維前下擾流、車身亮面輕量化套件等，現場也實際拆卸碳纖維引擎室飾蓋，整體重量相當輕；另外現場展車還選配了橘紅色三層塗裝、Velador前20／後21吋鍛造輪圈、碳陶瓷煞車卡鉗等，加上碳纖維後視鏡底座、車側亮面碳纖維進氣孔、後下擾流亮面碳纖維等，使車重減輕25公斤以上。

▲Alleggerita輕量化套件也包括亮面碳纖維前下擾流。



▲展車也碳纖維後視鏡底座，車漆為橘紅色三層塗裝。



▲三角窗部分採輕量化玻璃、並具有碳纖維飾板。



▲車尾也採亮面碳纖維後擾流，展車還選了鈦合金尾飾管。

▲現場實際拆卸碳纖維引擎室飾蓋，整體重量相當輕。



車內則標配TFT儀表、8.4吋中控螢幕，展車還選配了真皮碳纖維多功能方向盤、碳纖維跑車座椅，包括換檔撥片都是碳纖維材質，整體座艙戰鬥感十足。

藍寶堅尼Temerario油電小牛的動力採4.0升V8雙渦輪引擎、3.8kWh電池、3具電動馬達（前2後1），結合8速雙離合變速箱，具有綜效馬力920匹，靜止加速破百僅需2.7秒。

▲藍寶堅尼Temerario油電小牛的動力採4.0升V8雙渦輪引擎、3.8kWh電池、3具電動馬達（前2後1），具有綜效馬力920匹。