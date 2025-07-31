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Honda「新一代Prelude」日本官網上架！4車色、原廠精品搶先看

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda全新第6代Prelude雙門油電跑車於日本官網上架，並確定在9月發表。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）今（31）日正式將「新一代Prelude雙門轎跑」於日本官網上架（連結請點此），並確定將在9月上市，新車將提供4款車色、2種內裝，同時還會推出Honda On Limited Edition特仕版，該特仕版僅限線上發售，採珍珠白、黑色車頂。

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本官網上架Prelude，還將推出線上專屬的Honda On Limited Edition特仕版，特仕版採珍珠白、黑色車頂。

Honda Prelude自1978年上市、歷經5代車型變革，此次全新第6代Prelude更睽違24年以採油電動力回歸市場，原廠更描述Prelude的靈感是源自「能在天空翱翔的滑翔機」，在Unlimited Glide設計理念下，希望Prelude帶來如滑翔機般動感與流暢盤旋，並採用Honda獨有的e：HEV油電動力系統，作為揭開電動時代全新跑車的序幕，保留駕駛樂趣的同時追求環保與日常實用性。

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Prelude共有4種外觀塗裝、2種內裝選擇，另外原廠精品也一併公布。

新Prelude外觀具有流暢、極具張力的車身線條，低寬的姿態、平整化把手、黑色鍍鉻格柵都極具美感，共有珍珠白、金屬灰、珍珠黑、火焰紅4款車色；車內則提供藍白、藍黑兩種選擇，同時該網站也公布Prelude原廠配件，包括19吋刀鋒造型輪圈、黑色後擾流尾翼、前下擾流等。

新Prelude預計將採2.0升e：HEV油電動力、E-CVT變速箱，預料將有綜效207匹馬力，後續也有望推出300匹以上的Type R版本，頂替歐盟市場Civic Type R停產後的空缺。

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲Prelude原廠精品包括19吋刀鋒造型輪圈、黑色後擾流尾翼、前下擾流等。

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