TOYOTA「高人氣MPV」傳9月小改款！雙動力、標配升級再增新色

▲TOYOTA「高人氣MPV」Voxy傳9月小改款，將提供2.0升汽油、1.8油電兩種動力，內外升級售價也小幅調漲。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA傳出將針對「超人氣MPV」Voxy推出小改款，預計9月1日上市，同時姐妹車Noah也將一同更新，不僅新增車色、外觀小針美容，同時標配內容也更豐富，並且同樣提供7人座及8人座選擇，將採SG、SZ兩車型等級。

現行款第4代Voxy於2022年推出，搭載GA-C平台，考量到產品周期也適合迎來小改款。日媒指出，新Voxy將有SG（7人／8人座，汽油／油電）、SZ（7人座，汽油油電）兩車型等級，動力則有2.0升汽油、1.8升Hybrid油電（前驅／4WD選擇），其中汽油車型平均油耗為15km／L、油電前驅則是23.6km／L、油電4驅為22.0km／L。

▲小改款Voxy將新增珍珠鉑金白塗裝，同時1.8油電系統也更新為鋰電池、並換上新的HEV標誌。



此次小改款Voxy將新增珍珠鉑金白塗裝，同時Hybrid車型標誌也更新為HEV字樣，外觀則加大格柵、換上銳利的頭燈造型，車尾採方型設計，並同樣具有尾門高度電控系統，可自主調整尾門高度。

SZ車型則標配10.5吋中控螢幕、盲點偵測、舒適套件（電動尾門、腿托、加熱座椅），原廠也擴大車內空間，提供第2排長滑軌，加上電動滑門，一直是當地暢銷MPV。新Voxy也將標配TSS駕駛輔助系統，具有遠端遙控停車、進階交通堵塞輔助功能等，目前現行款已在6月停止接單，預計在9月就會發表小改款車型，售價也將調漲10%左右，入手門檻預估自309萬日圓（折新台幣約62萬）起。

▲小改款Voxy將提供7人座、8人座選擇，雖然標配內容升級，但日媒也預估售價將調漲10%。