Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

▲Volvo國際富豪空運XC90透明結構車，展示其籠型車體結構，同時也為即將到來的上市發表熱身。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo新一代XC90即將登台，Volvo國際富豪今（30）日也特別空運上海國際車展的「XC90 透明結構概念車」，透過全透明壓克力車殼展演Volvo車體結構安全，展示XC90的6縱6橫骨架鋼樑的籠型車體結構，強調這款旗艦7人座家庭休旅的安全性。

▲透過全透明車殼，VolvoXC90車體各部位的鋼材強度、潰縮設計也一覽無遺。



此次二度小改款XC90即將在8月中上市，透過XC90透明結構車展示6條縱向骨架（A 柱、B 柱與 C 柱）與6條橫向鋼樑交織的籠型車體結構，並透過硼鋼（紅色）、特高強度鋼（橘色）、超高強度鋼（黃色）、高強度鋼（藍色）、鋁擠型鋁合金（綠色）等，展示車體鋼材強度及潰縮設計。

▲XC90以6縱6橫的骨架鋼樑建構籠型車體，並透過不同鋼材強度、潰縮區及破壞點設計來提供乘員防護。



Volvo也提到，其中A-C柱硼鋼長度達2.4米，並透過不同鋼材強度、破壞點設計來吸收傳導撞擊時的能量，同時車室內的安全帶能和可潰縮方向機柱及雙前座防護氣囊連動，所有座位上的3點式安全帶火藥式自動緊縮裝置可立即啟動，確保乘客妥善固定在座位上。

▲XC90的車室從A-C柱共長2.4米熱成型硼鋼構成，同時其他不同強度鋼材吸收傳導撞擊能量。



另外，Volvo也具有SIPS側撞防護系統、車體翻覆穩定控制系統等，其中XC90更是首款將完整側撞防護氣簾延伸至第3排的車款，提供所有車內乘員防護。

新XC90除了維持品牌出色安全外，原訂5月上市也因車輛認證關係延後，二度小改款換上新的水箱護罩、下氣壩及「雷神之鎚」雙日行燈造型，另外也從原本9.2吋中控螢幕升級為11.9吋，並採用內建Google影音系統、新中船處設計，台灣預計將導入B5、T8兩款動力，預計8月中就會正式發表。

▲新XC90即將在8月中上市，目前傳出將有B5（2.0升渦輪+48V）、T8（2.0升渦輪PHEV）兩款動力，經銷端預售304.6萬起。