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賓士公布慕尼黑車展陣容！「新GLC電動休旅」首發、還有新世代MPV

▲賓士公布IAA陣容。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士公布IAA慕尼黑參展陣容，其中GLC with EQ Technology將全球首發。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

隨著越來越靠近9月開幕，賓士（Mercedes-Benz）也公布德國IAA慕尼黑車展陣容，其中主角全新GLC with EQ Technology電動休旅，其他則包括甫上市的新一代CLA、CLA Shooting Brake電動獵跑、Concept AMG GT XX概念車，另外還包括VLE原型車，將預覽新世代電動MPV樣貌。

賓士稱此次為最大規模產品發佈計劃的第一步，展場亮點將是GLC with EQ Technology電動休旅全球首發，該車是新世代設計的首款車型，包括嶄新外型、內裝設計，將以電動動力延續GLC的經典及多功能性。

▲賓士新GLC電動休旅。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲GLC with EQ Technology採800V平台，並且將提供Airmatic氣壓懸吊系統、後軸轉向系統，空間表現更出色。

從先前流出的消息，新GLC with EQ Technology採800V平台，具有更大的軸距空間，並且也提供S-Class下放的Airmatic氣壓懸吊系統、後軸轉向系統，不僅空間表現升級，乘坐舒適度也有提升，首波將推出GLC 400 4Matic。

賓士也將在展場規劃智慧駕駛艙體驗區，同時包括新一代CLA、CLA Shooting Brake電動獵跑車也會亮相，並且有機會體驗到MB.Drive Assist Pro駕駛輔助系統，同時VLE電動原型車也會共襄盛舉，並確定在明年上市，展場還會規劃賓士Studio Odeonsplatz 品牌空間，提供MANUFAKTUR客製化獨家塗裝、縫面材料等，預計在9月9日開幕後將有更多消息。

▲賓士CLA Shooting Brake電動獵跑。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士CLA Shooting Brake電動獵跑。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲甫發表的新一代CLA、CLA Shooting Brake電動獵跑車也將亮相。

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