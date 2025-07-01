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美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

▲BMW電動車美國召修。（圖／翻攝自BMW）

▲美國BMW電動車大規模召修，主因是電動馬達驅動軟體瑕疵，可能導致關閉高壓系統，恐使車輛在行駛過程中失去動力。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美BMW電動車近日發布大規模召修，主因是電動馬達驅動軟體可能會關閉高壓系統，可能使電動車在行駛中失去動力，讓車輛滑行15-20秒，受影響車口數達70,852輛。

根據NHTSA文件顯示，此次BMW召修是因電動馬達驅動軟體可能錯誤的檢測到雙重絕緣狀態，若發生此情況，高壓系統將在發出警告訊息後關閉約15-20秒，將使車輛滑行，不過轉向、煞車系統仍可作動，但仍有影響行車安全的風險。

▲BMW電動車美國召修。（圖／翻攝自BMW）

▲受影響車型包括2022-2025年i4、2022-2024年iX、2023-2024年i7以及2024年i5車型。

受影響車型包括2022-2025年i4、2022-2024年iX、2023-2024年i7以及2024年i5車型。據了解，BMW自2021年就調查該問題，一開始認為是碎屑進入電動馬達導致，後續才確定「車輛軟體無法確定檢測到雙重絕緣狀態實際上是真正的雙重絕緣狀態，進而使高壓系統關閉、但實際上還是單絕緣狀態」。雙重絕緣狀態會觸發高壓系統關閉，這是防止觸電或熱風險的故障安全措施的一部分。

目前BMW已收到43起相關事件反映，後續將透過OTA遠端韌體更新電力驅動馬達軟體修復改正。

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關鍵字：汽車BMW召修寶馬iXi5i7北美電動馬達軟體動力失去絕緣過熱NHTSA

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