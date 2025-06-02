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6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車優惠出爐，各車廠也紛紛展開夏季健檢活動，冷氣系統、電瓶、輪胎等都有優惠。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導 

端午節過後迎接火辣辣的6月份！各車廠除了購車優惠外，也紛紛祭出愛車健檢服務，其中又以冷氣系統為主，輪胎、電瓶等也有限時折扣。6月購車優惠中，熱門休旅如福特Kuga、本田CR-V、TOYOTA RAV4都有配備升級、高額分期等促銷，速霸陸Crosstrek更祭出99.8萬「百萬內日製進口4驅休旅」，催出夏季買氣。

Ford
福特六和6月推出「大方配」購車優惠，即日起至6月底止試駕全車系即可獲加油金，入主國產車系再加碼月月抽百萬黃金車牌，全車系優惠Kuga舊換新86.9萬起，指定車型再送6萬豪禮及5年不限里程延長保固。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特六和Kuga舊換新86.9萬起，指定車型再送6萬豪禮及5年不限里程延長保固。

新年式Focus舊換新最低75.9萬起，入主再送3萬元配件金與5年延長保固；另外德製性能鋼砲Focus ST新年式148.9萬起；福特Tourneo Connect旅玩家提供高額0利率及延長保固；Ranger新年式Wildtrak FRS Edition升級可調式裝載系統、再享3萬元配件金、高額0利率。

Honda
台灣本田6月針對入主CR-V光耀特仕版享舊換新104.9萬起（限CR-V S車型），再享6大專屬配備包，包括360°環景顯示系統、HUD抬頭顯示幕、LED質感金屬踏板、車側琉光燈、後廂啟門光幕、車室藍影光域等。

另外，也針對FIT e:HEV安全績優版限時優惠舊換新74.9萬，再升級4大安全贈禮，包括前後盲區顯影、多媒體影音主機、前方偵測雷達、前後雙鏡頭行車記錄器等，並可享超低頭款9,000元與首年低月付6,999元專案。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田針對CR-V、FIT e:HEV推出升級優惠。

台灣本田即日起至8／16推出免費行車健檢，回廠可享17項健檢服務，並提供雨刷片保養優惠、自費鈑噴工資85折等，消費滿額還有機會抽中東京來回機票、任天堂鬧鐘Alarmo等多項大獎。

Lexus
Lexus總代理和泰6月針對ES車系、RZ450e電動休旅推出100萬40期0利率購車優惠。

Mazda
台灣馬自達6月限時推出「Mazda享馭專案」，分別為Mazda3房車限時標配ALH智慧型頭燈、CX-30標配前擋投影式全彩HUD抬頭顯示器，讓所有Mazda3、CX-30準車主可享智慧車載科技。

台灣馬自達也在6月推出購車優惠，入主指定車型可享0利率、5年原廠保固。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲馬自達針對Mazda3房車限時標配ALH智慧型頭燈、CX-30標配前擋投影式全彩HUD抬頭顯示器。

Nissan
Nissan裕隆日產即日起至7／31止推出夏季健檢活動，提供車主免費35項檢查，並加碼保修零件、鍍膜優惠與準時履約回廠再享最高9300點紅利點數回饋，還可抽雲朗集團住宿券好禮。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan裕隆日產即日起至7／31止推出夏季健檢活動。

TOYOTA
TOYOTA總代理和泰「一起響樂」活動延長至6月底，期間入主RAV4、Corolla Altis、Yaris Cross、Townace、Vios就送價值19800元的JBL PartyBox On-the-Go Essential可攜式派對喇叭，再享最高80萬0利率優惠。

另外，TOYOTA認證中古車即日起至6月底止，購買且完成交車者，即可參加周周抽價值41,000元的台北東京雙人來回機票。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA 6月入主RAV4、Corolla Altis、Yaris Cross、Townace、Vios就送價值19800元的JBL PartyBox On-the-Go Essential可攜式派對喇叭，再享最高80萬0利率優惠。

Skoda
Skoda即日起至7月底止推出「2025夏季健檢活動」，提供4重好禮，包括免費全車健檢、風箱清潔+抗品粉塵濾網套餐優惠3,588元起，以及指定原廠保養磨耗零件／電瓶85折起、米其林輪胎買3送1、指定原廠配件5折起。另外消費滿10,000元即贈原廠機油升級券1張，另外提供回廠車主水箱精更換套餐優惠價999元起。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Skoda即日起至7月底止推出「2025夏季健檢活動」，提供4重好禮。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車6月針對Crosstrek、Forester限時優惠，其中24年式Crosstrek感恩回饋價99.8萬、成為百萬內日製進口4驅休旅；Forester25年式車型也登場，提供感恩回饋價102.8萬、以及森黑版110.8萬限時優惠。

另外，速霸陸台灣意美汽車也推出夏季健檢活動，即日起至8月底止回廠免費健檢，並針對冷氣管路保養提供85折、Forester車系蒸發器限定優惠價、4條輪胎優惠及指定零件9折等。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸台灣意美汽車6月針對Crosstrek、Forester限時優惠，其中24年式Crosstrek感恩回饋價99.8萬。

Volkswagen
台灣福斯汽車推出「盛夏健檢回饋季」，車主回廠享3大免費項目，包括冷氣健檢、全車23項健檢與免費洗車服務，另外福斯人禮遇計劃會員享指定原廠耗材、原廠電瓶75折起，風箱清洗抗敏粉塵濾網套餐3,388元起、米其林輪胎買3送1等優惠，指定原廠精品配件再享優惠6折起。

Aeon宏佳騰
迎接畢業季、暑期用車需求高峰，宏佳騰即日起至6月底止，入主指定車款搭配政府補助最高折42,300元，或享分期付款方案，學生族再加碼購車優惠。

其中STR 300兼具白牌靈活與黃牌路權，現正祭出今年僅此一檔的破萬元優惠，購車現折8,000元，以現金入手再享5,000元折扣，另有無卡分期60期低利率方案供選擇。宏佳騰智慧電車6月購車方案火熱實施中，全車系享信用卡30期或無卡分期最高36期零利率方案，日付53元起入手全新電車。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰即日起至6月底止，入主指定車款搭配政府補助最高折42,300元，或享分期付款方案，學生族再加碼購車優惠。

中華eMOVING
中華eMOVING歡慶15周年，提供中華全品牌車友（包括中華汽車、中華三菱、MG及eMOVING）購車優惠，購買EZ-R最高可享購車金19,900元，並贈實用配件金與試乘禮。另外，輕型綠牌EZ1、微型電動車Shine、Bobe及快充型電動機車勁炫125等指定車型，同享現金購車最高8,000元購車金，活動期間中華車有再加贈1,000元配件金，指定車款再享12期0利率優惠。

►台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

►99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

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