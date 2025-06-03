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賓利「最強休旅」改款亮相！換搭V8動力、還能飄移+彈射起步

▲影片來源：Bentley

記者林鼎智／綜合報導

繼先前預告後，賓利（Bentley）正式發表新一代 Bentayga Speed，新車換上雙渦輪V8動力，比前一代W12版本更快、更靈敏，原廠也強調是目前「最強、最運動的Bentayga」，同時也具有新款ESC電子動態穩定控制系統，具有飄移、彈射起步等功能。

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利發表新一代Bentayga Speed，搭載V8雙渦輪動力，原廠稱是最強悍、最運動的Bentayga車型。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

新一代 Bentayga Speed搭載4.0升雙渦輪V8引擎，最大馬力達650匹／86.7公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.4秒（比前一代W12快0.5秒）、極速310km／h。同時原廠也為其升級Sport底盤模式及全新的ESC電子穩定控制系統，提供強悍性能與抓地表現。

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲新Bentayga Speed也優化ESC系統，可提供飄移、彈射起步等功能。

原廠也為新Bentayga Speed標配運動化排氣系統，在高性能V8引擎下提供澎湃聲浪，並以雙出橢圓形尾管妝點。另外還可選配Akrapovic鈦合金排氣系統，該選配採4出設計，帶來更獨特的聲浪饗宴。買家還可選配碳纖維陶瓷煞車、全輪轉下系統等，讓這款奢華休旅兼具操控性、舒適性。

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲Bentayga Speed標配22吋輪圈，另外還可選配碳纖維陶瓷煞車、23吋輪圈及Akrapovic鈦合金排氣系統。

新Bentayga Speed外觀採獨特深亮面飾件，具有亮面鍍鉻Speed銘牌、22吋Speed輪圈，並且在頭燈採用深色邊框、尾燈則為灰色，同時也提供選配23吋輪圈，並提供多達7種卡鉗顏色選擇。

座艙方面，Bentayga Speed也具有專屬儀表，並在副駕前方、迎賓踏板、座椅上半部具有Speed字樣標誌，另外也有賓利一貫的冷氣出風口造型，同時車門板、座椅肩部／後半部皆採Precision Diamond菱格紋設計。

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Bentayga Speed。（圖／翻攝自Bentley）

▲Bentayga Speed在副駕前方、迎賓踏板、座椅上半部具有Speed字樣標誌，同時車門板、座椅肩部／後半部皆採Precision Diamond菱格紋設計。

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