台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

▲Nissan X-Trail有感促銷，最低88.8萬就能入手！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

6月國產中型休旅殺紅眼，前有HONDA CR-V推出降價優惠特仕車，而Nissan X-Trail也不甘示弱，針對2款車型祭出有感降價，降幅分別11.1、12.1萬，搭配舊換新折5萬，88.8萬就能入手！

▲國產全車系採用1.5升渦輪搭配48V輕油電。

自5月30日起至6月30日止，Nissan推出X-Trail「超值版」，原售價104.9萬，降價11.1萬來到98.8萬，搭配舊換新來到88.8萬，入主即贈Dyson時尚吹風機組及零利率分期方案。

國產X-Trail全車系搭載1.5可變壓縮比渦輪引擎與輕油電動力系統，創造204匹馬力、繳出16Km/L平均油耗。標配ProPILOT智行安全系統，PFCW超視距車輛追撞警示系統及AI 智能駕駛輔助，降低碰撞風險。

▲中階車型降幅12.1萬最有感。搭載雙12.3吋數位座艙。

另還有「安心版」原建議售價115.9萬元，降價12.1萬來到103.8萬，搭配舊換新為98.8萬。相較超值版，安心版增加搭載前方四雷達、AVM 360度環景系統與RR-AEB後方緊急煞車系統，座艙採用12.3吋儀表與12.3吋影音主機，並具有腳踢電動尾門等。