Suzuki高人氣「Fronx休旅進軍印尼」開新產線！台灣有望導入

▲Suzuki Fronx新休旅印尼發表！並在當地開設產線生產。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki高人氣的Fronx休旅於印度首發，後續並在日本、澳洲、東南亞等多國市場販售，近來更大張旗鼓進軍印尼市場，並成為繼印度之後，於印尼開設生產Fronx第2條生產區，這輛當紅炸子雞的人氣休旅，未來也有望與台灣消費者見面。

▲印尼成為Fronx第2個生產國。

Suzuki Fronx來在台灣熟悉的Baleno平台延伸打造，定位介於Ignis 與 Vitara 之間，尺碼3,995 x 1,765 x 1,550 mm、軸距2,520mm，市場對手有TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks等熱門小休旅。

除了在印尼發表外，Suzuki Fronx更在印尼設置生產線，這也是繼印度之後，印尼成為Fronx第2個生產國。印尼規格更帶來豐富的雙動力編成，入門採用1.5升自然進氣，搭配5速手排或4速自排變速箱，繳出103匹馬力、14.1公斤米扭力，高規為1.5升自然進氣搭配輕油電，提供5速手排或6速自排變速箱，輸出達101匹馬力、14公斤米扭力。

▲配備豐富完善，並具備安全防護系統。

內裝不因為入門定位而陽春，源自Grand Vitara設計語彙，以9吋多媒體螢幕為主，支援無線手機 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接，另外手機無線充電、360度環景、HUD抬頭顯示器等，在這款小休旅上都沒缺席。