「大改款Mazda CX-5」與6代TOYOTA RAV4共享大螢幕！預計今年秋季問世

▲下一代Mazda CX-5即將登場！屆時將與RAV4有不少關聯。（預想圖／翻攝自X社群@kolesa）

記者徐煜展／綜合報導

今年可是中型休旅相當熱鬧的一年，繼5月登場的第6代TOYOTA RAV4後，Mazda也將在今年秋季發表大改款第3代CX-5，近來有日本消息指出，受惠雙方合作關係，下一代CX-5將與RAV4共享全新的智慧車載系統。

▲下一代CX-5將採用來自RAV4的12.9吋螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

日前Mazda、TOYOTA、Suzuki、Subaru速霸陸、Daihatsu大發等5大日本車廠就已宣布共同開發新一代車載主機系統，整合軟體、硬體、通訊協定與雲端服務等，藉此降低開發成本並加速功能更新，因此下一代CX-5將採用與6代RAV4相同的12.9螢幕。

除了共享12.9吋螢幕，6代RAV4首度採用全新的Arene 車載系統也有望一併整合，支援更先進的AI互動操作，新一代多媒體系統 UI 可自訂排版，介面直覺、操作反應更流暢。強化語音助理辨識能力，支援複雜溝通與對話。

▲下一代CX-5尺碼將放、空間更大。

尺碼預估來到4,770x1,910x1,705mm、軸距達2,800mm，比現行CX-5 4,575x1,845x1,680mm、軸距2,700mm大上許多，全新世代的CX-5尺碼已經跟CX-60相近。