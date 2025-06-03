ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「插電式油電皮卡雙胞胎」大陸問世！鄭州日產Z9 GE PHEV登場

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸汽車市場目前競爭相當激烈，無論是新創品牌或是合資品牌紛紛以極具有競爭力的價格來吸引消費者。而 Nissan 與東風日產合資子公司鄭州日產日前宣布今年推出的 Z9 皮卡車系追加 Z9 GE PHEV 插電式油電混合動力車型，起價僅為 156,900 人民幣 (約合新台幣 65.2 萬元)。

鄭州日產 Z9 GE PHEV 其實就是 Nissan Frontier Pro 的兄弟車型，從外觀上可以觀察出兩者的關聯性，但可以透過兩者不同的格柵和保險桿設計來區分不同，包含車頭的 LED 照組也都有專屬特徵。除此之外，兩者車身結構完全相同，均為雙廂五人座設計。

進入到車內，Z9 GE PHEV 同樣採用雙幅式方向盤，兩側整合實體功能按鍵，中控台標準搭載 12.8 吋多媒體觸控螢幕和 10.25 吋數位儀錶板，高階車型還配置了 14.6 吋觸控螢幕、Nappa 皮革座椅以及加熱/通風、按摩功能座椅和 12 揚聲器立體聲音響，四顆超音波雷達、透明環艙攝影模式和四顆高清攝像頭環景系統，以及 Level 2 ADAS 等。

動力表現上，其配備的插電式混合動力系統採用 1.5 升渦輪增壓汽油引擎搭配單顆電動馬達，根據車型等級不同，綜效輸出功率可達 322 匹馬力或 429 匹馬力，悉數車型均有 800 牛頓米的峰值扭力，並提供後輪或四輪驅動選項。電池模組提供兩種選項，低功率車型配備 17 kWh 電池組，純電續航里程為 60 公里 (CLTC 規範)，高階車型則為 32.85 kWh，純電續航里程延長至 135 公里 (CLTC 規範)。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產Z9GePHEV鄭州FrontierProPHEV插電式油電動力皮卡車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

最新文章

Aston Martin全球唯一敞篷跑車在美國2025-06-03

6月購車優惠、健檢活動開跑2025-06-02

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

福特「Focus紐柏林版」進駐展間2025-06-02

FUSO商用車最高享23萬購車金2025-06-02

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

Suzuki「5門版Jimny」增產能2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

Aston Martin全球唯一敞篷跑車在美國2025-06-03

「中華熱銷J Space」將推全新特仕車2025-06-02

Nissan插電式油電皮卡雙胞胎大陸問世2025-06-03

福特「Focus紐柏林版」進駐展間2025-06-02

相關新聞

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366