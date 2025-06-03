Nissan「插電式油電皮卡雙胞胎」大陸問世！鄭州日產Z9 GE PHEV登場

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸汽車市場目前競爭相當激烈，無論是新創品牌或是合資品牌紛紛以極具有競爭力的價格來吸引消費者。而 Nissan 與東風日產合資子公司鄭州日產日前宣布今年推出的 Z9 皮卡車系追加 Z9 GE PHEV 插電式油電混合動力車型，起價僅為 156,900 人民幣 (約合新台幣 65.2 萬元)。

鄭州日產 Z9 GE PHEV 其實就是 Nissan Frontier Pro 的兄弟車型，從外觀上可以觀察出兩者的關聯性，但可以透過兩者不同的格柵和保險桿設計來區分不同，包含車頭的 LED 照組也都有專屬特徵。除此之外，兩者車身結構完全相同，均為雙廂五人座設計。

進入到車內，Z9 GE PHEV 同樣採用雙幅式方向盤，兩側整合實體功能按鍵，中控台標準搭載 12.8 吋多媒體觸控螢幕和 10.25 吋數位儀錶板，高階車型還配置了 14.6 吋觸控螢幕、Nappa 皮革座椅以及加熱/通風、按摩功能座椅和 12 揚聲器立體聲音響，四顆超音波雷達、透明環艙攝影模式和四顆高清攝像頭環景系統，以及 Level 2 ADAS 等。

動力表現上，其配備的插電式混合動力系統採用 1.5 升渦輪增壓汽油引擎搭配單顆電動馬達，根據車型等級不同，綜效輸出功率可達 322 匹馬力或 429 匹馬力，悉數車型均有 800 牛頓米的峰值扭力，並提供後輪或四輪驅動選項。電池模組提供兩種選項，低功率車型配備 17 kWh 電池組，純電續航里程為 60 公里 (CLTC 規範)，高階車型則為 32.85 kWh，純電續航里程延長至 135 公里 (CLTC 規範)。