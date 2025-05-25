KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

▲儘管2月宣布與KTM結束合作，但安東貿易仍是導入新年式1390 Super Duke R車系。（圖／翻攝自KTM）

記者張慶輝／綜合報導

儘管2月時才發出新聞稿表示已與奧地利重機品牌KTM結束合作，但並未像部分媒體所指「退出台灣市場」，安東貿易仍是在日前宣布正式導入新年式的「暴力公爵」1390 Super Duke R，並為其開出98.8萬起的建議售價，同時也再次承諾會持續為台灣車迷提供銷售業務與後勤保固，直到新任總代理接手為止。

▲在新任代理接手前，安東貿易仍負責KTM車款的銷售與後勤服務，並未如部分媒體所指「退出台灣市場」。（圖／翻攝自KTM）

此次除了導入1390 Super Duke R，最頂級的1390 Super Duke R EVO也同步來台，開價來到109.3萬，據瞭解這批車輛是在安東宣布與KTM結束合作前所訂購，所以仍照常導入販售；另外車迷關心的新任代理商，除了在該集團內部活動提前暴雷外，更可望在7月南港重機展正式官宣，所謂的「退出台灣市場」顯然與事實不符。

▲1390 Super Duke R新年式共2版本導入台灣市場，建議售價98.8萬起。（圖／翻攝自KTM）

1390 Super Duke R延續品牌最經典的橘色形象，同時車頭LED燈組變得更具侵略性，兩側還搭配定風翼增加車頭下壓力，車側除了有醒目的橘色鉻鉬鋼管車架，車尾也變得更加俐落簡潔，完美演繹了野獸般的暴力美學。

▲延續KTM家族最經典的橘色形象，1390 Super Duke R呈現出簡單俐落的暴力風格。（圖／翻攝自KTM）

最引人入勝的動力方面，採用了1,350c.c.水冷V型雙缸LC8引擎，可輸出190匹馬力與14.7公斤米扭力，配合PASC輔助滑動式離合器與往復式6檔變速，其中排檔桿還能切換正反打，在激烈操駕時也能精準升檔；前後懸吊皆為WP APEX製品，EVO版進一步升級為第3代半主動式電子懸吊，搭配前後Brembo煞車系統，帶來優異的制動效果。

▲LC8引擎排氣量提升至1,350c.c.，可爆發出190匹馬力與14.7公斤米扭力。（圖／翻攝自KTM）

為了讓騎士能輕鬆揮灑狂暴動力，1390 Super Duke R也有滿滿電控配備，光是標配就有騎乘模式、可切換街道或滑胎的彎道ABS、可開關的MTC循跡、定速巡航等等，另外還能透過選配獲得賽道模式、MTC循跡10段調整、防孤輪5段可調、彈射起步、檔煞抑制、引擎煞車控制、進退檔快排與高階避震電控等，幾乎所有想得到的功能都涵蓋了。

KTM 1390 SUPER DUKE R 規格配備表 引擎型式 LC8水冷四行程V型雙缸引擎 排氣量 1,350 c.c. 變速機構 PASC 輔助滑動式離合器/Brembo液壓式/往復式6檔 最大馬力 190 PS 最大扭力 145 Nm 前懸吊 WP APEX 48mm倒立式前叉 行程:125mm (壓縮、回彈阻尼可調；預載可調) 後懸吊 WP APEX-linkage多連桿中置避震 行程:140mm (壓縮高低速、回彈阻尼可調、預載可調) 前煞車系統 Brembo Stylema對向4活塞輻射卡鉗(前雙碟) 碟徑:320 mm 後煞車系統 Brembo雙活塞卡鉗(後單碟) 碟徑:240 mm 坐墊高 834mm 乾重 200.5kg 油箱容量 17.5L 科技配備(標準配備) 電子油門、騎乘模式(道路、雨天、運動)、ABS (街道、Supermoto ABS )、彎道ABS、MTC 循跡系統(On/Off)、頭燈附返家駐車燈功能、定速巡航系統、TPMS胎壓偵測系統、方向燈自動回復、USB-C充電座 科技配備(選配) Track Pack (Track 模式 MTC(10段調整) 油門模式調整 Performance模式 防孤輪5段可調 彈射起步 單圈計時器 進階騎乘數據顯示)(選配)；Tech Pack ( MSR 檔煞抑制系統 EBC引擎煞車控制系統 進退檔快排系統 緊急煞車警示燈 上述Track Pack之功能) (選配)