Hyundai「電動車自動充電機器人」進駐仁川機場！智慧停車同步導入

圖文／7Car 小七車觀點

在邁向智慧交通的進程中，Hyundai Motor Group 日前於官方網站宣布與韓國仁川國際機場正式簽署合作備忘錄，雙方將於仁川國際機場共同推動人工智慧（AI）技術導入的電動車自動充電機器人（Automatic Charging Robot, ACR）服務，透過實地示範與使用者回饋，加速未來移動解決方案的商業化發展。

根據雙方協議內容，仁川國際機場將成為 ACR 實證服務的示範場域。Hyundai Motor Group 將提供整合硬體與軟體的機器人充電技術，並因應機場特性打造客製化應用場景，同時提供智慧停車解決方案。而仁川國際機場則將負責提供場地資源，並協助進行服務可用性驗證與收集乘客使用意見。

Hyundai Motor Group 表示，該項技術是集團長期 AI 與機器人研發成果的延伸，並已獲得韓國 KC 認證及歐盟 CE 認證，確保其安全性與產品品質。藉由此次合作，集團希望進一步打造符合各種場域需求的自動化充電方案，並推動包括機場、港口與鐵路等交通樞紐在內的基礎建設電動化進程。

仁川國際機場目前正處於「仁川機場 4.0 時代」轉型階段，計劃朝向「航空 AI 創新樞紐」發展。本次與 Hyundai Motor Group 的合作將有助於機場提升服務效率與數位化程度，進一步鞏固其在全球智慧機場領域的領先地位。

對於韓國市場而言，此次合作不僅展現出該國在智慧機場與電動交通領域的技術前瞻性，也預示著政府與企業攜手推動未來出行方式的企圖心。未來隨著技術驗證與用戶體驗資料的累積，ACR 服務有望擴展至該國其他交通樞紐，加速韓國向低碳智慧交通體系邁進。