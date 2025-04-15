2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

▲Rolls-Royce勞斯萊斯總代理盛惟帶來全新Ghost Series II，今日展車為長軸版，含選配後身價上看3,500萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Rolls-Royce勞斯萊斯總代理盛惟今（15）日於內湖展間發表Ghost Series II，並開出2472.7萬起（標準軸含台灣套件）的基本售價，同時提供標準軸距與長軸款2種選項，除了外觀小針美容且更新資訊娛樂系統外，也延續了經典的雙渦輪V12燃油引擎，為有較多自駕需求的年輕多金買家提供全新選擇。

▲除了今日展出的長軸版車型外，盛惟也同步提供標準軸車型，建議售價2472.7萬起（含台灣套件）。

Ghost Series II在外觀上的主要變化集中在燈具部分，頭燈採用俐落的光條式日行燈，搭配帕德嫩神廟水箱護罩的柔和光照，營造出霸氣威嚴的前臉樣貌；車尾則換上全新式樣的尾燈組，其風格承襲自品牌首款電動車Spectre，不僅層次更多，裡面也刻有雙R標章，彰顯其不凡身分。

▲此次改款針對前臉與車尾樣貌進行調整，強化大器感受並增添更多層次。

車內的最大變革，就在於換上全新升級的作業系統，不僅數位化與多媒體功能比以前更強大，並同樣支援Bespoke客製化服務，客戶可自由選擇儀表板配色；另外在中控螢幕的右側，還有全新的「歡慶女神時計畫廊」，上方為指針時鐘，下方則有不鏽鋼鏡面拋光打造的歡慶女神塑像，配合光照效果更像是在舞台上翩翩起舞。

▲車內換上升級的資訊娛樂系統，並在中控台上新增「歡慶女神時計畫廊」，進一步強化奢華氛圍。



除了系統更新與歡慶女神時計畫廊外，Ghost Series II也帶來了全新「交織格紋」材質，是從竹子開發出的新型纖維，研發耗時超過1年，1輛全車內裝需耗費超過220萬條縫線，總長度達17.7公里，且須耗時20小時手工打造，最後以雷射剪裁密封材料邊緣；而今日展車則是選用打孔皮革工藝，在門板上以超過10萬個0.8mm與1.2mm的微孔，重現了古德伍德勞斯萊斯上空的雲彩光影。

▲交織格紋材質是此次改款新增的材質，藍色雙環圖樣是「雙R」的意象。

Ghost Series II依然搭載了6.75升雙渦輪V12引擎，配合8速自排變速箱，可輸出563匹馬力與86.7公斤米扭力；懸吊部分採用平面懸架系統，前懸配有獨特的上叉臂減震器單元，能與連續可變電控減震器與自動調平氣囊協同運作，帶來勞斯萊斯最標誌性的「魔毯」駕乘體驗。

▲Ghost Series II搭載經典的6.75升雙渦輪V12引擎，底盤懸吊保有勞斯萊斯「魔毯」的招牌特性。