Gogoro「全新騎到飽方案」上線！月繳488／888指定時段免費換電

▲Gogoro正式推出全新騎到飽方案，只要在離峰時段都可以免費換電。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

繼今年2月新春媒體活動上預告後，Gogoro睿能今（7）日正式推出全新騎到飽方案，與當時公布的方案相同，每月資費分別為單電池488元與雙電池888元，就能享有離峰時段換電免費的優惠，其他時段換電則會收取每安時2.3元，而且無論新舊Gogoro與PBGN車主均可選用此方案，滿足高里程且有時間彈性的騎士。

▲新版騎到飽方案每月分別為單電池488與雙電池888，除了離峰時段免費換電外，其他時段將收取每安時2.3元。（圖／資料照）

▲在注意事項中仍有「外送員條款」，只要連續2個月使用超過1,600安時且用於商用服務時，Gogoro有權將使用者移出該方案。（圖／翻攝自Gogoro）

在新版騎到飽方案中，只要在10:00－16:00，以及22:00－06:00共計14個小時當中，都能享受免費換電服務，若非上述時段，則每安時收費2.3元；值得注意的是，該方案須綁約24個月，且注意事項中同樣有「外送員條款」，也就是若連續2個月用量都超過1,600安時、且用於商用服務時，Gogoro Network就會將使用者移出該方案且不得拒絕。

▲光陽日前推出全新旗艦MIG 9時，也為新車推出專屬的「超級騎到飽」，不僅月費更低且不分尖離峰。（圖／資料照）

無獨有偶，KYMCO光陽日前發表全新旗艦機種MIG 9時，也同步為新車加碼「498超級騎到飽」的專屬資費方案，在4／30前購車都可享有最高36個月不分尖離峰的騎到飽；另外新購單電池車款在4／1到4／30還推出0利率0頭款首年免費騎的專屬優惠，提供每月188資費現折，對於用量不高的騎士來說相當划算。

▲近期光陽還針對新購單電池機種推出「首年免費騎」的資費折扣優惠。（圖／資料照）