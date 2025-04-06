賓士「最新電動巴士eCitaro K」德國亮相！短軸設定都會穿梭更好用

圖文／7Car 小七車觀點

德國 Daimler Truck 日前於官方網站預告，將於 2025 年 4 月 1 日至 3 日於德國柏林舉行的 mobility move 2025 展會中，首次公開亮相 Mercedes-Benz eCitaro K 電動巴士，該車型為受歡迎的 eCitaro 系列之短軸版本，車長僅 10.63 公尺，更適合在狹窄路段和城市舊區中運行。

根據官方公開資訊顯示，新型 Mercedes-Benz eCitaro K 電動巴士將搭載五個高壓電池組，總容量達 491 kWh，可提供足夠的運行里程，並支援在車庫內插電充電。此外，自 2026 年起，該車型將配備全新第四代 NMC4 鋰電池，該電池具備更高的能量密度和更長的使用壽命，即使進行頻繁的快速充電，也能有效延長電池使用週期，降低總持有成本。

為強化安全性，Mercedes-Benz eCitaro K 電動巴士將配有 360 度環景攝影系統，並標配預防性煞車輔助系統、防側撞輔助、胎壓監控系統等多項安全功能。巴士內部空間則著重於乘客舒適性，提供充足座位及 USB 充電插座，並有特殊區域供輪椅或嬰兒車使用。

此外 Daimler Truck 表示，在本次 mobility move 2025 展會中亦將展示旗下數位服務品牌 Omniplus 所提供的車隊管理方案，包括：高壓電池監控、車輛狀態即時診斷與維護保養預警系統。這些服務旨在協助車隊業者有效降低營運成本，提高車輛可用率。

隨著各國對公共交通電動化需求持續增加，Daimler Truck 本次即將推出的 eCitaro K 電動巴士及相關電動化管理解決方案，可望吸引歐洲城市地區和郊區運輸業者的目光，並在全球電動巴士市場中提升競爭力，尤其是在短程、高密度城市路線的應用中將具有良好的市場潛力。